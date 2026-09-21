Gastrocheck Neueröffnung: „Uncle Smash“ in der Stadtmitte

Symbolbild: Pixabay / CC0

Fleisch vom Bio-Bauern gibt’s im neu eröffneten Burgerladen in der Schulstraße 3 in der Stadtmitte. Hier in der „Fressgasse“ reihen sich viele kleine Food-Läden aneinander und es gibt immer wieder welche die frisch dazukommen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Stadtmitte. Der Cheeseburger kostet hier 7,90 Euro und schmeckt hier saftig und das Fleisch ist kräftig vom Geschmack her. So muss es bei Burgern sein! Das Ambiente ist dem Burgerladen „Uncle Smash“ zwar sehr sparsam gehalten, minimalistisch sozusagen, aber es kommt ja auch in erster Linie mal auf das Essen an.

Die Läden in der Schulstraße sind auch eher zum Mitnehmen der Speisen geeignet und nicht so sehr zum Verweilen. Eben aufgrund der Größe und in der Schulstraße hat man nun nicht die beste Aussicht!

Süßkartoffel-Pommes gibt es hier für 6,50 Euro und viele weitere Burger wie der „Chicken Supreme“ für 9 Euro mit Krautsalat.

Uncle Smash ist übrigens eine Kette die es noch in vielen weiteren Städten wie München, Mannheim, Reutlingen, Ludwigsburg gibt.

Essen: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Uncle Smash Stuttgart 70173 Stuttgart – Essen online bestellen in Stuttgart