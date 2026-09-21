Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck Neueröffnung: „Uncle Smash“ in der Stadtmitte

Sep. 21, 2026
Symbolbild: Pixabay / CC0

Fleisch vom Bio-Bauern gibt’s im neu eröffneten Burgerladen in der Schulstraße 3 in der Stadtmitte. Hier in der „Fressgasse“ reihen sich viele kleine Food-Läden aneinander und es gibt immer wieder welche die frisch dazukommen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Stadtmitte. Der Cheeseburger kostet hier 7,90 Euro und schmeckt hier saftig und das Fleisch ist kräftig vom Geschmack her. So muss es bei Burgern sein! Das Ambiente ist dem Burgerladen „Uncle Smash“ zwar sehr sparsam gehalten, minimalistisch sozusagen, aber es kommt ja auch in erster Linie mal auf das Essen an.

Die Läden in der Schulstraße sind auch eher zum Mitnehmen der Speisen geeignet und nicht so sehr zum Verweilen. Eben aufgrund der Größe und in der Schulstraße hat man nun nicht die beste Aussicht!

Süßkartoffel-Pommes gibt es hier für 6,50 Euro und viele weitere Burger wie der „Chicken Supreme“ für 9 Euro mit Krautsalat.

Uncle Smash ist übrigens eine Kette die es noch in vielen weiteren Städten wie München, Mannheim, Reutlingen, Ludwigsburg gibt.

Essen: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

Uncle Smash Stuttgart 70173 Stuttgart – Essen online bestellen in Stuttgart

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck Neueröffnung: „Wisal“ – uigurisches Lokal in Untertürkheim

Sep. 18, 2026
Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Start-Up „Sneaker Repair“ machte alte Latschen wieder fit

Sep. 17, 2026
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Kostenlos und sehenswert

Sep. 16, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck Neueröffnung: „Uncle Smash“ in der Stadtmitte

21. September 2026
Journal Magazin Topnews

Gastrocheck Neueröffnung: „Wisal“ – uigurisches Lokal in Untertürkheim

18. September 2026
Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Start-Up „Sneaker Repair“ machte alte Latschen wieder fit

17. September 2026
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Kostenlos und sehenswert

16. September 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen