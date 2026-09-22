Cannstatter Volksfest: Am 25. September geht’s los

Das Cannstatter Volksfest 2026 wird in Stuttgart-Bad Cannstatt stattfinden und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen für Besucher. Hier sind die wichtigsten Eckdaten des beliebten Festes und zweitgrößtem Volksfest der Welt:

Beim Cannstatter Volksfest erwarten die Besucher acht große Festzelte, darunter das Klauss und Klauss Festzelt, sowie rund 300 Schausteller. Mit dabei ist unter anderem die Familie Wilhelmer.

Ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Festes ist die 26 Meter hohe Fruchtsäule. Sie steht traditionell für das Cannstatter Volksfest und prägt das Bild des Wasens.

Parallel zum Volksfest findet vom 27. September bis zum 4. Oktober das Landwirtschaftliche Hauptfest statt. Dort stehen Landwirtschaft, regionale Produkte und Traditionen im Mittelpunkt.

Auch für Familien gibt es besondere Angebote: Am Mittwoch, 30. September, sowie am Mittwoch, 7. Oktober, findet jeweils der Familientag auf dem Wasen statt.