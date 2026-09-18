Gastrocheck Neueröffnung: „Wisal“ – uigurisches Lokal in Untertürkheim

Symbolbild: Pixabay / CC0 / Shutterbug75

Lange Nudeln sind das Markenzeichen der uigurischen Küche. Der Reporter schaute sich das neue Restaurant in der Widdersteinstraße 3 mal genauer an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Untertürkheim. Der Reporter mag gutes Essen und auch mal was Neues auszuprobieren. Die Uigurische Küche ist hierzulande noch nicht allzu bekannt. In Untertürkheim gibt es seit kurzem das neue Lokal „Wisal“.

Die Uiguren sind eine Region aus China. Teppiche, Kissen und Bilder aus China sorgen schon mal für typisch asiatische Atmosphäre.

Die Handgezogenen Laghman-Nudeln, die sehr lang und breit sind kommen bei dem Gericht, das sich der Reporter bestellt „Gös Laghman“ für 15,90 Euro besonders zur Geltung. Rindfleisch, Gemüse und eine kräftig gewürzte Soße sorgen für einen leckeren exotischen Geschmack!

Asiatischer Kartoffelsalat, viele andere Salate, Nudelgerichte und vieles mehr steht auf der Speisekarte, die man mal in Ruhe austesten sollte. Kurios: Deserts gibt es hier nicht. Die muss man dann woanders genießen oder eben ganz darauf verzichten, denn die langen Nudeln machen sehr satt!

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

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