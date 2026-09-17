Stuttgarter Start-Up „Sneaker Repair“ machte alte Latschen wieder fit

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Reparieren statt wegwerfen – ist das Motto des Start Ups, das aus zwei Männern besteht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Gabriel Schüle und Dennis Merkle betreiben das Stuttgarter Start Up „Sneaker Repair“. Www.sneakerrepair.de ist ihre Homepage. Anfang 2025 gründeten die beiden das kleine Unternehmen. Zurzeit sind sie sehr erfolgreich. Bis zu 25 Paar Schuhe reparieren sie gegen Geld täglich!

Eine eigene Ladenfläche mit offenem Werkraum ist das Ziel der beiden. Zurzeit arbeiten sie noch in der Wohnung von Dennis – genauer gesagt in der Küche.

Sandalen, Winterstiefel – alle Arten von Schuhen werden repariert und auf Hochglanz gebracht. Umweltschutz war das Ziel der beiden. Denn bei der Herstellung von neuen Schuhen wird 12,5 Kilogramm Co2 verbraucht.

Das wollen die beiden durch ihre Firma einsparen.