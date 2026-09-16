Filmtipps: Kostenlos und sehenswert

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Alles wird teurer, aber der Reporter möchte hier eine kleine Abhilfe schaffen. Seine Filmtipps werden in Zukunft immer kostenlos im Netz sein.

Von Alexander Kappen

Krimi aus der ARD-Serie „Harter Brocken“: Der Bankraub

Im deutschen Mittelgebirge Harz heißt der höchste Berg eben „Brocken“. Harter Brocken bedeutet immer ein „harter“ Kriminalfall. Ausgerechnet der Polizeichef des Dorfes Frank Koops wird von seiner alten Freundin Simone Schmidt (die geniale Julia Koschitz aus Österreich) gezwungen, bei einem Banküberfall mitzumachen, um seine Kollegin Mette zu retten.

Der Banküberfall ist der beste Film der Reihe. Auch dank Julia Koschitz, die die Chefin der Bankräubergang spielt, die ins Dorf kommen. Sie hat zahlreiche Fernsehpreise gewonnen.

Schöne Naturbilder vom eindrucksvollen Wald des Harzes. Lustige kreative Szenen u.a. als der 3. Gangster, der die Polizistin Mette entführt, die Ferienhäuser verwechselt, weil aus der Hausnummer 6 eine 9 geworden ist, weil die Nummer 9 vom oberen Nagel abgefallen und so zur „6“ wird.

So kommt es zu lustigen Begegnungen u.,a. mit einem neugierigen Pärchen, die fast die Geisel Mette entdecken die gegen den Kofferraum schlägt. Nachher stellt sich raus, dass die beiden ein Sado Maso Pärchen sind, die sich in Hänsel und Gretel Kostümen gegenseitig den Hintern versohlen! 😉 Plus eine heiße Sexszene! Ausgerechnet auf dem Boden des Polizeipostens…

Der Film ist ein „Schmankerl“ oder in der Jugendsprache: „Fett Nice!“

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Krimi-Komödie „Die Kleinen und die Bösen“

Bewährungshelfer Benno (Christoph Maria Herbst) findet in Hotte (Peter Kurth) eine echte Herausforderung. Beschissen wird seine Behörde von Kleinkriminellen ohnehin, aber Hotte ist mit Abstand der dreisteste Gauner, der sein Büro jemals betreten hat.

Als Hotte auch noch das Sorgerecht für seine beiden Kinder Dennis (Jasper Smets) und Jenny (Emma Bading) zugesprochen wird, sieht Benno rot. Auf keinen Fall darf Hotte mit den Halbwüchsigen in eine gemeinsame Wohnung ziehen und deren Erziehung übernehmen.

Den interessiert zunächst nur das Kindergeld, aber langsam findet er Gefallen an dem Zusammenleben mit seinen Kindern und einem festen Wohnsitz. Sehr lustig!

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