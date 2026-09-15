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Millionenspende für Stuttgarter Jugendfarmen

Sep. 15, 2026
Allan Mas / Pexels

Ein anonymer Wohltäter hat die lokalen Jugendfarmen und Aktivspielplätze beschenkt. Auch die Etzelfarm im Stuttgarter Süden profitiert. Das Jahr 2027 ist somit gesichert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Ziegen, Hühnern, Hasen und ein kleines Schwein gibt es auf der Stuttgarter Etzelfarm. 1972 entstand die Farm.

Auf ihrer Homepage erklärt die Einrichtung was sie genau anbietet:

„Ein schönes, großes Gelände speziell für Kinder von 5 bis 14 Jahren. Mitten in der Innenstadt. Wir sind somit ein öffentlicher Spielplatz mit pädagogischer Betreuung.

 Wir sind eine offene Einrichtung. Die Kinder können während unserer Öffnungszeiten ohne Anmeldepflicht kommen und wieder gehen, wie sie dies selbst bestimmen möchten.
Ein kurzes Hallo und einen Eintrag in unsere Anwesenheitsliste wünschen wir uns natürlich schon!
Was die Kinder auf unserem Gelände unternehmen möchten, können sie – im Rahmen der Regeln – selbst bestimmen.“

WILLKOMMEN – ETZELFARM – die Farm im Stuttgarter Süden

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