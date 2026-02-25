Filmakademie BW: Annie Award für „A Sparrow’s Song“

Filmakademie Baden-Württemberg

Der Diplomfilm „A Sparrow’s Song“ aus Ludwigsburg ist in den USA mit dem Annie Award als bester Studenten-Animationsfilm ausgezeichnet worden. Damit setzt das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg seine internationale Erfolgsserie im Bereich Animationsfilm fort.

Dirk Meyer (kai)

Die Auszeichnung wurde am 21. Februar 2026 bei der 53. Verleihung der Annie Awards in der Royce Hall der University of California in Los Angeles überreicht. Die Preise gelten als eine der weltweit wichtigsten Ehrungen für Animationsfilme und werden von der Association internationale du film d’animation (ASIFA) in Hollywood vergeben. Insgesamt wurden Auszeichnungen in 32 Wettbewerbskategorien sowie vier Sonderpreise verliehen.

Zweite Nominierung für Ludwigsburg

Der prämierte Film entstand am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. Neben „A Sparrow’s Song“ war mit „The Undying Pain of Existence“ ein weiteres Abschlussprojekt des Instituts in derselben Kategorie nominiert. Damit entfielen zwei der fünf Nominierungen für den besten Studentenfilm auf die Einrichtung aus Ludwigsburg.

Für das Animationsinstitut ist es bereits der dritte Gewinn eines Annie Awards. In den vergangenen Jahren waren insgesamt acht Produktionen für den Preis vorgeschlagen worden. Die erneute Auszeichnung wird in Fachkreisen als Hinweis auf die kontinuierliche internationale Präsenz der Ausbildungsstätte gewertet.

Bereits im Oktober 2025 war „A Sparrow’s Song“ mit einem Student Academy Award in Gold geehrt worden. Dieser Nachwuchspreis wird von der Oscar-Akademie in den Vereinigten Staaten vergeben und gilt als bedeutende Auszeichnung für junge Filmschaffende. Mit den beiden Preisen zählt der Film zu den erfolgreichsten studentischen Animationsproduktionen des Jahrgangs.

Eine Geschichte über Hoffnung im Krieg

Inhaltlich erzählt „A Sparrow’s Song“ die Geschichte einer älteren Witwe während des Zweiten Weltkriegs. Durch die Begegnung mit einem verletzten Spatzen gewinnt die alleinlebende Frau neuen Lebensmut. Gemeinsam verbreiten Mensch und Tier Zuversicht in einer von Krieg und Entbehrung geprägten Umgebung und spenden auch anderen Trost.

An der Produktion waren neben dem Regisseur und Produzenten Tobias Eckerlin insgesamt 56 Studierende und Absolventinnen und Absolventen des Animationsinstituts beteiligt. Zum Kernteam gehörten unter anderem Verantwortliche für Figurenentwicklung, Animation und technische Umsetzung. Die Auszeichnung wurde stellvertretend für das gesamte Team in Los Angeles entgegengenommen.

Internationale Anerkennung für Ausbildungsarbeit

Die Annie Awards würdigen jährlich besondere Leistungen im Animationsfilm, sowohl im Kino als auch im Fernsehen und im Nachwuchsbereich. Die diesjährige Preisverleihung bezog sich auf Produktionen des Jahres 2025. Dass zwei Abschlussfilme aus Ludwigsburg in der Kategorie für Studenten nominiert wurden und einer davon den Hauptpreis erhielt, unterstreicht die internationale Sichtbarkeit der dortigen Ausbildung.

Mit dem erneuten Erfolg baut das Animationsinstitut seine Stellung im internationalen Wettbewerb weiter aus. Die Kombination aus fachlicher Ausbildung, künstlerischer Entwicklung und technischer Spezialisierung spiegelt sich nach Einschätzung von Branchenbeobachtern in der wachsenden Zahl an Nominierungen und Auszeichnungen wider.