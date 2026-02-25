Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Jubiläum: Der Stuttgarter „Neckar Käptn“ wird 70

Feb. 25, 2026
Neckar Käptn

Berta und Karl Epple gründeten die Neckar Personenschifffahrt 1956.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Der SJ Reporter interviewte vor einiger Zeit den Pressesprecher des „Neckar Käptn“. Hier ist das Video in unserem Videokanal zu sehen:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Vor 70 Jahren begann damit ein großes Kapitel Stuttgarter Stadtgeschichte. Als der Neckar seit 1921 zur Großschifffahrtsstraße umgebaut wurde und Stuttgart Ende der 1950er Jahre dank Wangen Hafenstadt werden sollte, befuhren fast nur Frachtschiffe den Neckar.

Für Berta und Karl Epple war das zu wenig. Sie wollten den Neckar für die Menschen offen machen.

An Wochenenden beförderten sie Tische und Bänke auf die Decks ihrer Frachter und boten erste Ausflugsfahrten an.

Der Zuspruch war groß. Also bestellten sie zwei eigene Fahrgastschiffe bei einer Werft in Oberkassel bei Bonn und gründeten 1956 die „Neckar-Personen-Schiffahrt Berta Epple“ – damals noch mit zwei f geschrieben.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Filmakademie BW: Annie Award für „A Sparrow’s Song“

Feb. 25, 2026
Journal

Präzision aus dem Rems-Murr-Kreis – Ein Familienunternehmen als Motor für den Maschinenbau

Feb. 24, 2026
Journal Magazin Topnews

Hip Hop Trio aus Böblingen: „Junge Arbeiter“

Feb. 24, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Jubiläum: Der Stuttgarter „Neckar Käptn“ wird 70

25. Februar 2026
Journal Magazin Topnews

Filmakademie BW: Annie Award für „A Sparrow’s Song“

25. Februar 2026
Journal

Präzision aus dem Rems-Murr-Kreis – Ein Familienunternehmen als Motor für den Maschinenbau

24. Februar 2026
Journal Magazin Topnews

Hip Hop Trio aus Böblingen: „Junge Arbeiter“

24. Februar 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen