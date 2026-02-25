Jubiläum: Der Stuttgarter „Neckar Käptn“ wird 70

Neckar Käptn

Berta und Karl Epple gründeten die Neckar Personenschifffahrt 1956.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt.

Vor 70 Jahren begann damit ein großes Kapitel Stuttgarter Stadtgeschichte. Als der Neckar seit 1921 zur Großschifffahrtsstraße umgebaut wurde und Stuttgart Ende der 1950er Jahre dank Wangen Hafenstadt werden sollte, befuhren fast nur Frachtschiffe den Neckar.

Für Berta und Karl Epple war das zu wenig. Sie wollten den Neckar für die Menschen offen machen.

An Wochenenden beförderten sie Tische und Bänke auf die Decks ihrer Frachter und boten erste Ausflugsfahrten an.

Der Zuspruch war groß. Also bestellten sie zwei eigene Fahrgastschiffe bei einer Werft in Oberkassel bei Bonn und gründeten 1956 die „Neckar-Personen-Schiffahrt Berta Epple“ – damals noch mit zwei f geschrieben.