Stuttgarter Silvesterlauf: Zum 33. Mal wurde zum Jahreswechsel in der Kälte geschwitzt

Am 31. Dezember 2025 gingen rund 1400 Teilnehmer an den Start des Stuttgarter Silvesterlaufs. Seit über 30 Jahren organisieren der TSV Weilimdorf und die SG Weilimdorf den Lauf über 11 Kilometer, der traditionell durch den Fasanengarten führt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Mittags ging es los. Der Stuttgarter Silvesterlauf startete zum 33. Mal. 1400 Läufer wollte sich zum Jahreswechsel miteinander messen. Der lauf leidet derzeit unter zu wenig ehrenamtlichen Helfern, die zum Beispiel helfen die Absperrgitter auf- und abzubauen. Im nächsten Jahr werden hier deutlich mehr Helfer benötigt, denn die Auflagen der Stadt bedeuten mehr Absperrgitter für mehr Sicherheit der Läufer, was ja auch sinnvoll ist.

Auch viele Schüler und Schülerinnen gingen an den Start. Toll findet dies der Reporter, denn Sport und rausgehn sollte wieder mehr Platz einnehmen bei der Jugend, die sich immer mehr für Smartphone und Playstation begeistert.

Bei den Männern siegte Lorenz Baum. Antonia Schiel heißt die weibliche Gewinnerin bei den Erwachsenen.

11 Kilometer war die Strecke lang also ein Viertelmarathon sozusagen. Die Strecke führte rund um den bekannten Fasanengarten. Viele Läufer verkleideten sich traditionell. Einer verkleidete sich mit roter Perücke als Pumuckl und lief dabei auch barfuß über den Asphalt!

