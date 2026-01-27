Stuttgarter Seen zugefroren, aber Schlittschuhlaufen zu gefährlich

AK4711

Auch der Feuersee im Stuttgarter Westen ist mit einer Eisfläche bedeckt. Aber laut Polizeiverordnung ist das Eislaufen verboten, denn die Einbruchgefahr ist einfach zu hoch.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Schließlich hat man bei einem Kontakt mit eiskaltem Wasser wohl nicht länger als eine Minute Zeit, um sich selbst zu retten oder gerettet zu werden. Die Muskeln versagen bei Kälte und die Kleidung saugt sich mit kaltem Wasser voll und gibt es an den Körper weiter.

Strömungen, Zuleitungen oder der Einschluss von Ästen oder Laub im Eis machen das Begehen der Eisfläche so gefährlich. Denn die fördern die Einsturzgefahr.

In einzelnen Einsätzen war in den ersten Januartagen auch schon die Stuttgarter Polizei im Einsatz, um Menschen von den zugefrorenen Seen zu retten. Am Pfaffensee beim Bärenschlössle und am Riedsee waren die Beamten im Einsatz. Mehrere Leute waren dort auf dem See unterwegs. Nach Aufforderung durch die Polizeibeamten hatten sich die Eisfans einsichtig gezeigt und waren vom Eis gegangen.

Wer unbedingt Schlittschuhlaufen möchte kann dies auf der Waldau in Degerloch auf der dortigen Eisbahn tun…Eiswelt Stuttgart | Landeshauptstadt Stuttgart