Umbau Leuzeknotens in Stuttgart: Gemeinderat genehmigt Kostensteigerungen – Gesamtkosten bei 200 Mio. Euro

Public Domain Mark 1.0 Universal

Stuttgart. Der Stuttgarter Gemeinderat hat am 13. März 2025 Mehrkosten in Höhe von 39,4 Millionen Euro für den Umbau des Leuzeknotens zugestimmt. Damit steigen die Gesamtkosten für das Projekt auf knapp 200 Millionen Euro.



Von Dirk Meyer (kai)

Der Leuzeknoten, ein komplexes Verkehrsbauwerk am Neckarufer, verknüpft die Bundesstraßen B10 und B14 und ist für den Verkehrsfluss zwischen dem Neckartal und dem Stuttgarter Talkessel von entscheidender Bedeutung.

DDie erhöhten Kosten sind auf unerwartete bauliche und technische Herausforderungen zurückzuführen, die sich während des Umbaus der sogenannten Leuzeröhren, die ursprünglich in den 1970er Jahren erbaut wurden, ergeben haben. Der Zustand dieser Tunnel stellte sich als schlechter als angenommen heraus. Zudem wurden durch das Tiefbauamt Altlasten im Untergrund festgestellt, was eine Anpassung der ursprünglichen Planungen notwendig machte. Diese unvorhergesehenen Gegebenheiten haben den Umbauprozess erheblich verkompliziert.

Des Weiteren führte die Covid-19-Pandemie, gepaart mit den Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine, zu massiven Kostensteigerungen im Bereich Material und Personal. Diese Faktoren tragen entscheidend zur insgesamt angestiegenen Projektkosten bei und zeigen auf, wie äußere Einflüsse Bauvorhaben erheblich beeinträchtigen können.

Der Leuzeknoten als Verkehrsknotenpunkt

Der Leuzeknoten ist ein wichtiges Verkehrsbauwerk in Stuttgart. Er verbindet die beiden Bundesstraßen B10 und B14 und befindet sich in der Nähe des Neckarufer. An einem typischen Werktag nutzen rund 120.000 Fahrzeuge die Röhren des Leuzeknotens. Diese hohe Verkehrsdichte macht den Umbau zu einer bedeutenden Maßnahme für die Verkehrslenkung zwischen dem Neckartal und dem Stuttgarter Talkessel.

Der Umbau des Leuzeknotens, der seit 2013 in Arbeit ist, zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens zu steigern und das Bauwerk hinsichtlich Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Modernisierungsmaßnahmen sind nötig, um dem steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Begleitende Projekte und Verbesserungen

Im Rahmen des Umbaus des Leuzeknotens wird auch der Neubau des Rosensteintunnels vorangetrieben. Der Rosensteintunnel ist ein Straßentunnel, der den Verkehr unter dem Rosensteinpark hindurch leitet. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und gleichzeitig den Landschaftscharakter des Parks zu bewahren.

Ein positiver Aspekt des Projekts ist die Schaffung zusätzlicher Grünflächen, die insbesondere den Rad- und Fußverkehr verbessern sollen. Diese Maßnahmen erstrecken sich auch auf den Bereich am Rosensteinufer, wo der Zugang zur Wilhelma verbessert wird. Solche umweltfreundlichen Aspekte sind im Kontext der städtischen Entwicklung zunehmend von Bedeutung, da Urban Space nachhaltig gestaltet werden soll.

Chronologie der Kostensteigerungen

Die Kostensteigerungen beim Gesamtprojekt haben sich über die Jahre kontinuierlich entwickelt:

2012: Beim Baubeschluss wurden die Kosten auf 193,5 Millionen Euro geschätzt.

2015: Die erwarteten Kosten stiegen um rund 40 Millionen auf mehr als 270 Millionen Euro.

2019: Die Verwaltung bezifferte die Kosten auf 329 Millionen Euro.

2025: Die aktuellen Schätzungen belaufen sich auf 495,5 Millionen Euro.

Das Projekt war von Anfang an mit Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehörten Bauverzögerungen und rechtliche Streitigkeiten mit der Baufirma, die 2017 in einer Kündigung mündeten. Ein folgender Rechtsstreit wurde im Februar 2021 durch Verzicht auf die wechselseitigen Ansprüche gütlich beigelegt.

Technische Details und Besonderheiten

Der Umbau des Leuzeknotens umfasst den Neubau von zwei Tunnelröhren mit einer Gesamtlänge von 400 Metern sowie die Instandsetzung von drei Bestandstunneln. Die Baumaßnahmen finden im Heilquellenschutzgebiet statt und müssen unter laufendem Verkehr durchgeführt werden. Zusätzlich sind umfangreiche Umbauten am Stuttgarter Hauptsammler sowie Kanalneubauten erforderlich.

Der Umbau des Leuzeknotens und der Bau des Rosensteintunnels stellen ein komplexes und herausforderndes Infrastrukturprojekt dar, das trotz erheblicher Kostensteigerungen für die Verkehrsinfrastruktur Stuttgarts von großer Bedeutung ist.