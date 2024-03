Lange Nacht der Museen am 16. März

PV Projekt Verlag

Über 60 Locations machen wieder mit. In ganz Stuttgart gibt es Kultur und Livemusik.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Stadtmagazin LIFT (für die der Reporter auch mal zwei Sportartikel schreiben durfte)veranstaltet wieder die lange Nacht der Museen. Über 60 Locations machen mit. Am Hafen, in den Stadtteilen Ost/Süd/West/Nord gibt es Kultur zum Anschauen und Anfassen und tolle Livemusik.

Das Bunkerhotel am Marktplatz macht wieder mit. 19 Galerien sind neu dabei. Shuttle-Busse fahren die Teilnehmer wieder kostenlos herum. Man muss nur das bunte Armbändchen kaufen zum Preis von 22 Euro (ermäßigt Studenten u.a. 16 Euro).

Das Straßenbahnmuseum bietet Oldtimerfahrten an mit der Linie 21. In der Sternwarte kann man Himmelsobjekte bewundern. Am Hafen zeigen die Künstler des Ateliers am Westkai ihre Arbeiten in zwei großen Containern. Jedermann kann sich sein eigenes Programm zusammenstellen.

Die Lange Nacht der Museen 2024 in Stuttgart am 16. März 2024 (lange-nacht.de)