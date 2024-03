Alarm in der Wilhelma: Bär ausgebrochen!

"Pixabay" / Pexels

Der Stuttgarter Tierpark übte den Ernstfall / Mitarbeiter wurden per App gewarnt und brachten Besucher in Sicherheit.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Besucher und Mitarbeiter wußten nicht Bescheid. Die Zooleitung hatte die Ernstfall Übung geplant aber nicht angekündigt. Um 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen war ein Mitarbeiter im braunen Bärenkostüm unterwegs. Alarm!

Die Wilhelma testete auch ihre neue Notfall-App. Alle Mitarbeiter wurden informiert und Handlungsanweisungen mitgeteilt. Als erste wurden die anwesenden Besucher in Sicherheit gebracht. Mit Absicht übte man den Notfall um eine Zeit, bei der nicht viele Besucher anwesend sind. So wurden nur wenige Besucher „erschreckt“. Dann fing ein Team den „Bären“ mit Betäubungspfeilen – aus einem Blasrohr – ein und brachte ihn zurück in den Bärenkäfig. Zuvor hatte man selbstständig beraten was zu tun sei, auch das wurde geübt.

Beim Menschenaffenhaus war der „Bär“ gesichtet worden. 15 Minuten dauerte die Übung nur und wurde erfolgreich gemeistert. In regelmäßigen Abständen probt das Wilhelma Team Evakuierungsmaßnahmen. Im Februar 2023 war einen Bombendrohung simuliert worden.

