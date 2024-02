Karriere in Stuttgart: Wie kann ich persönlich wachsen?

unsplash.com / Austin Distel

Von der Mercedes Benz Group AG über den SWR bis hin zu Wolf und Müller: Stuttgart überzeugt nicht nur durch romantische Weinberge, üppige Wälder und saftig-grüne Parks. Stattdessen dient die beliebte Landstadt in Baden-Württemberg zahlreichen bekannten Unternehmen als Firmensitz. In der Folge zieht es viele Arbeitnehmer in die Hauptstadt des süddeutschen Bundeslandes.

Um eine begehrte Stelle bei den Top-Firmen zu ergattern, müssen Bewerber aus der Masse herausstechen. Dies gelingt durch Persönlichkeit. Denn moderne Unternehmen legen nicht nur Wert auf lückenlose Lebensläufe und notwendige Qualifikationen.

Vielmehr befinden diese sich auf der Suche nach Arbeitnehmern, die sich harmonisch in das jeweilige Team einfügen und den Unternehmenserfolg aktiv durch eine einzigartige Persönlichkeit vorantreiben. Fachkräfte besuchen deswegen Seminare und Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung und erhöhen auf diese Weise ihre Chancen, hohe Positionen bei bekannten Unternehmen in Stuttgart einzunehmen. Doch was kennzeichnet die Persönlichkeitsentwicklung und wie können Interessierte über sich hinauswachsen?

Persönliches Wachstum: Was ist die Persönlichkeitsentwicklung?

Jede Erfahrung in unserem Leben führt dazu, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass wir darauf warten müssen, diese Erfahrungen zu sammeln.

Stattdessen kann es sich lohnen, die Persönlichkeit gezielt in einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung zu modellieren und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ein netter Nebeneffekt: Wer sich persönlich weiterentwickelt, steigert sein Selbstbewusstsein und tritt Personalern in Stuttgart seriös und ruhig gegenüber.

Doch was ist die Persönlichkeitsentwicklung? Die Persönlichkeitsentwicklung umfasst eine positive Veränderung von persönlichen Merkmalen. In der Regel sammeln wir Erfahrungen und entwickeln uns unbewusst weiter. Im Rahmen der gezielten Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen wir uns jedoch mit unseren Defiziten und beeinflussen diese unter der Anleitung von Karriere-Experten.

Das bedeutet: Wir sind nicht nur ein Produkt unserer Erziehung und Sozialisation, sondern können uns im Erwachsenenalter aktiv entwickeln und zu höheren Leistungen anspornen. Durch die Persönlichkeitsentwicklung lernen wir zum Beispiel, resilient zu agieren und Lebenskrisen zu überwinden, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, unsere Toleranz zu schulen, Probleme effizienter zu lösen oder unsere Motivation zu erhöhen.

Dabei lernen wir uns selbst kennen und schulen uns darin, unsere individuellen Stärken und Schwächen zu benennen und einzuschätzen. Ein zentraler Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung ist deswegen die Reflexion.

Wie kann man an seiner Persönlichkeit arbeiten?

60 Prozent der Unternehmen in Stuttgart fürchten den Fachkräftemangel. Das ergab eine Konjunkturumfrage im Jahr 2023. Qualifizierten Fachkräften bieten sich somit aktuell gute Chancen, neue Stellen zu besetzen und höhere Gehälter zu verhandeln.

Um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, entwickeln diese ihre Persönlichkeit weiter. Im ersten Schritt gilt es, sich selbst zu akzeptieren. Dabei nehmen Interessierte sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen wahr und ermitteln Wege, um persönliche Defizite zu beheben.

Dabei steht ein Ziel im Fokus: die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dieser Schritt erfordert Mut und Vertrauen in die Fähigkeit, die eigenen Defizite zu eliminieren und über sich hinauszuwachsen.

Die Persönlichkeitsentwicklung erfolgt in der Regel im Rahmen eines Seminars. Die Kurse fußen dabei häufig auf drei elementaren Säulen: die Selbsterkenntnis, die Selbstakzeptanz und die Selbstveränderung.

Säule 1: die Selbsterkenntnis

Wer bin ich? Diese Frage stellen sich unzählige Menschen. Im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung lernen sich Interessierte kennen und entwickeln ein Bewusstsein für ihre Talente, Schwächen und Ängste. Im ersten Schritt der Selbsterkenntnis analysieren diese deswegen ihre eigenen Stärken, Schwächen und Charaktereigenschaften.

Die Analyse sollte möglichst wertfrei und objektiv erfolgen. Behilflich sind Persönlichkeitstests oder das Feedback aus dem näheren Umfeld.

Säule 2: Selbstakzeptanz

Im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung streben wir eine Veränderung an. Dennoch ist es von Bedeutung, zunächst eine gewisse Akzeptanz der Schwächen zu erzielen. So lernen wir, uns selbst anzunehmen und zu lieben. Die Selbstakzeptanz bildet deswegen eine solide Basis für die Weiterentwicklung.

Säule 3: Selbstveränderung

Die Teilnehmer von Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung setzen sich ein spezifisches Ziel. Dann trainieren sie über Wochen bis Monate bestimmte Eigenschaften wie die Resilienz gegen Stress oder die Willenskraft. Rückschläge gelten während dieser Phase als normal. Am Ende erzielen die Teilnehmer eine emotionale Reife und fühlen sich unabhängig und handlungsfähig.

Das Fazit – die eigenen Entwicklungsfelder reflektieren und Schwächen eliminieren

Stuttgarter Unternehmen befinden sich stetig auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften. Dies gilt sowohl für Branchen wie das Gastronomie-Gewerbe als auch für die Autoindustrie, das Handwerk und viele weitere Bereiche.

Die Persönlichkeitsentwicklung zielt darauf ab, Stärken und Schwächen zu analysieren und über sich hinauszuwachsen. So gelingt es Interessierten zum Beispiel, die Leistungsfähigkeit zu optimieren, Entscheidungen zu treffen, besser mit Stress umzugehen, ein gesünderes Leben zu führen oder Lebenskrisen zu meistern.

In Seminaren erlernen die Teilnehmenden geeignete Methoden und Techniken, um sich weiterzuentwickeln und Schwächen gezielt in Stärken umzuwandeln. So erhöhen sie ihre Chancen auf dem Stuttgarter Arbeitsmarkt.

Quelle: Arbeitsmarkt Herbst 2023: Schwache Konjunktur ist bemerkbar – IHK Region Stuttgart