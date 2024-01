CMT 2024: Hunde-Hotel-Führer als Neuheit vorgestellt 

Pixabay / CC0

Auf der Messe Stuttgart fand der Reporter gleich am Eingang eine tierische Sensation

Der Reporter war auf der Suche nach seiner zweiten CMT Neuheit. Zwei interessante Campingmobile fand er, aber leider wollten die Standbetreiber nicht vor die Kamera. Dann sprachen ihn zwei Hunde-Liebhaber an, die 30 Hotels getestet hatten, in denen Hundehaare kein Problem darstellen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Leute mit Hund kennen das Problem. Hotels wollen keine Hunde haben oder bringen sie im Nebengebäude unter. So macht das Urlauben mit Vierbeiner keinen Spaß. Die beiden Herausgeber Sophie und Robert (Video) haben alle Hotels mit ihrem geliebten 3-jährigen Jack Russel (Video) „Sam“ selbst besucht und getestet. Mehr Infos wie immer im Netz: https://www.travelingwithdogs-guides.de/

„So Sachen wie ein umzäunter Garten, Hundefreundlichkeit, Möglichkeiten zur Hundeversorgung waren uns wichtig. Die 30 Hotels liegen in Urlaubsgebieten an der Nordsee, Bodensee oder in Bergen. Deutschland, Schweiz, Österreich, Südtirol sind die Gebiete wo wir die Hotels getestet haben“, erzählt Sophie. Es sind 30 hundefreundliche Unterkünfte wo Hunde ausdrücklich erwünscht sind. Sie sind dann noch mal bewertet mit bis zu 5 Hundepfoten (anstatt Sternen).

Die CMT hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet noch bis Sonntag.

