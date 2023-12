Die Bedeutung einer professionellen Webseite für Unternehmen

Firosnv. Photography / Unsplash

Die meisten Unternehmen und Selbstständigen setzen heutzutage auf eine professionell gestaltete Webseite. Das hat in erster Linie den Grund, dass sie den ersten Anlaufpunkt für potentielle Neukunden darstellt. Diese können sich auf der Seite über alle wichtigen Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens informieren, Kontakt herstellen und sich einen ersten Eindruck machen. Weiterhin hat eine professionelle Webseite die Bedeutung, dass man im Internet besser gefunden werden kann und entsprechend Aufmerksamkeit erzeugt. Worauf es bei der Erstellung einer solchen Seite heute ankommt und wie man diese auch nachträglich optimal pflegt, erklären wir im folgenden Ratgeber.

Planung und Konzeption

Wie bei jedem erfolgreichen Projekt üblich, muss auch die Erstellung der Website im Vorfeld gut geplant werden. Dazu gehören die Definition der Zielgruppe, Überlegungen über Text- und Bildsprache und zu auf der Seite behandelten Themen. Wichtig ist es dabei, stets die bestehenden Vorgaben zu berücksichtigen, die sich durch die Art des eigenen Unternehmens ergeben. Herausfinden kann man diese beispielsweise durch eine frühzeitige SEO-Analyse, die wichtig ist, um die Seite für Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, zu optimieren.

So sollte bereits vor Erstellung der Webseite sichergestellt werden, dass diese später gut in Suchmaschinen gefunden werden kann.

Webhosting-Anbieter finden

Unter Hosting oder Webhosting versteht man das Angebot der Infrastruktur, die es braucht, um eine Webseite zu veröffentlichen. Webhosting ist also als Dienstleistung zu verstehen. Ihre Webseite wird dabei auf einem Server gespeichert und kann erst dadurch von Nutzern im Internet aufgerufen werden.

Gute Webhoster zeichnen sich dadurch aus, dass sie über ein hohes Maß an Erfahrung und Expertise verfügen. Sie bieten hochleistungsstarke Webserver an, die den schnellen und stabilen Betrieb der Website ermöglichen. Zudem verfügen sie über alle notwendigen Ressourcen, mit denen Cyberattacken abgewehrt werden können. An dieser Stelle möchten wir Ihnen insbesondere Webhosting mit Server aus Deutschland nahelegen.

Für Benutzerfreundlichkeit sorgen

Egal, welche Ziele Sie mit Ihrer eigenen Webseite verfolgen: Diese sollte in jedem Fall benutzerfreundlich aufgebaut sein. Wie das am besten funktioniert, hängt einerseits vom Design und andererseits von den grundlegenden Anforderungen ab, die an die Webseite gestellt werden. Dennoch gibt es ein paar einheitliche Regeln, mit denen Sie die Seite für Benutzer ansprechend gestalten.

Navigation auf der Seite

Jede gute Webseite benötigt eine Navigationsleiste, beziehungsweise ein Menü, sodass Besucher alle relevanten Unterseiten zu jeder Zeit mühelos erreichen können. Hierbei ist es wichtig, dass alle Unterseiten des Menüs den Erwartungen entsprechend angelegt und bezeichnet werden. Leiten Sie beispielsweise auf eine Unterseite mit der Bezeichnung “Produkte”, sollten Ihre Besucher dort auch tatsächlich Ihre Produkte vorfinden, beziehungsweise sich darüber informieren können.

Funktionalität der Webseite

Möglichst sichergestellt sein sollte, dass alle angebotenen Funktionen auf der Webseite zu jeder Zeit funktionieren. Für Besucher kann es sehr frustrierend sein, wenn sie beispielsweise das Kontaktformular nutzen möchten, sich dieses aber nicht wie erwartet öffnen lässt. Auch Fehlermeldungen sorgen für Frust, der schlimmstenfalls darin mündet, dass sich potentielle Kunden wieder von der Webseite abwenden und stattdessen bei der Konkurrenz vorbeischauen.

Website immer aktuell halten

Nach der erfolgreichen Erstellung Ihrer Website sollten Sie sich keineswegs zurücklehnen. Nun kommt es darauf an, die Seite stets aktuell zu halten, über neue und spannende Themen zu berichten und darauf zu achten, dass sie den erwünschten Erfolg verspricht. Stellen Sie beispielsweise fest, dass Ihre Seite in den Google-Suchergebnissen weit hinten auftaucht, besteht das hohe Risiko, dass viele Nutzer sie nicht finden können. Ändern lässt sich das, indem man die Inhalte der Seite auf relevante Keywords optimiert und Informationen übersichtlich strukturiert.

Viele Unternehmen wenden sich dafür an SEO-Agenturen, für die solche und ähnliche Maßnahmen zum Tagesgeschäft gehören.

Das Fazit: Eine gute Website benötigt Aufmerksamkeit

Webseiten gelten heute mehr als je zuvor als Aushängeschild für Unternehmen. Dementsprechend gut sollte man sie planen, erstellen und pflegen. Neben einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit muss die Seite zielgruppenrelevante Themen aufweisen und ansprechend designt sein. Nicht zuletzt sorgt ein zuverlässiger Webhoster dafür, dass die Seite stabil funktioniert und zu jeder Zeit im Internet gefunden werden kann.