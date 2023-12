Handwerk in Baden-Württemberg: Zahl der Beschäftigten sinkt weiter

falconp4 / pixabay

Im 3. Quartal 2023 verzeichnete das zulassungspflichtige Handwerk in Baden-Württemberg ein nominales Umsatzplus von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies geht aus vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes hervor. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl der Beschäftigten um 1,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Mit Ausnahme des Bauhauptgewerbes verzeichneten alle Gewerbegruppen im 3. Quartal 2023 nominal höhere Umsätze als im Vorjahresquartal. Im Bauhauptgewerbe gab es hingegen einen Umsatzrückgang von 0,5 %. Das Kraftfahrzeuggewerbe verzeichnete den größten Umsatzzuwachs mit 11,2 %. Es ist jedoch unklar, inwieweit sich die gestiegenen Umsätze aufgrund der Preissteigerungen der letzten Monate ergeben.

In Bezug auf die Beschäftigtenzahlen gab es in allen Gewerbegruppen, außer dem Kraftfahrzeuggewerbe, einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Kraftfahrzeuggewerbe konnte die Zahl der Beschäftigten etwa konstant gehalten werden mit einem leichten Plus von 0,1 %. In den anderen Gewerbegruppen sank die Zahl der Beschäftigten zwischen −4,1 % im Lebensmittelgewerbe und −1,4 % im Ausbaugewerbe.