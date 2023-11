Esslinger Weihnachtsmarkt: Historischer Steinmetz bietet Mitmachprogramm für Besucher

Ak4711

Martin Linß aus Weimar läßt Marktgäste einen Fackelstein behauen (20 Euro)

Mitten auf dem Hafenmarkt befindet sich der Stand eines Weimarer Steinmetz. Der läßt auch die interessierten Besucher an die Steine ran.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Die mittelalterlichen Gestalten machen den Esslinger Markt einzigartig. Die New York Times wählte den Markt vor kurzem unter die schönsten 10 Weihnachtsmärkte Europas. Einer von ihnen ist der Steinmetz Martin Linß aus Weimar.

Er hat einen Stand auf dem Hafenmarkt, an dem man nicht vorbeikommt ohne ihn zu bemerken. Die Lage ist einfach sehr zentral und günstig für den Stein-Experten. Der Reporter sprach ihn an und erfuhr so, dass er das 2. Mal nach 2019 auf dem Esslinger Markt zu Gast ist.

„Mir gefällt es hier gut und ich möchte die Steinmetz-Kunst bekannter machen“, sagt der sympathische Weimarer. Auf dem Foto bearbeitet Linß ein gotisches Nischenfenster für die eigene Ausstellung. „Normal ist sowas für eine Kirche aber ich mach das für meine Präsentation in Weimar“, sagt er. Besucher können für 20 Euro einen Fackelstein bearbeiten und aushöhlen mit Hammer und Meißel. Dann kann man den in den eigenen Garten stellen und darin mit eingegossenem Wachs eine Flamme entzünden.