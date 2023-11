Esslinger Weihnachtsmarkt: Der Badezuber ist der Hit

In der Mitte des Hafenmarktes befindet sich – wie jedes Jahr – die historische Gemeinschaftsbadewanne

Beliebt bei Firmen als Gruppenstärkendes „Meeting“: Gemeinsames Baden auf dem Mittelaltermarkt. Das historische Badehaus, in dem sich der Badezuber befindet, steht auf dem Hafenmarkt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Einzigartig am Esslinger Weihnachtsmarkt, der schon ab dem 23. November läuft, ist das Mittelalterliche. Bogenschiesßen, Fechtkurs, fackeln, Schmiede, die glühendes Eisen bearbeiten und eben der historische Badezuber.

In Badeklamotten geht man hier als Gruppe hinein und trinkt gemeinsam Sekt und lacht gemeinsam bei sehr warmem Wasser. Dies wird geteilt wie man es aus Kostengründen im Mittelalter eben so machte. Im Zuber haben ca. 8 Leute Platz. Es bleiben immer wieder Zuschauer stehen, die es einfach faszinierend finden gemeinsam zu baden. So etwas kennt man heutzutage nicht mehr. Höchstens aus Gemeinsachftsduschen im Hallenbad oder Thermalbad (Beuren).

Funfact: Einige gehen hier auch gemeinsam nackt hinein. Vermutlich war dies auch im Mittelalter der Fall, man weiß es nicht so genau.

Der Badezuber besteht aus vielen Holzlatten, die durch Metallringe zusammen-gehalten werden.

Neben schön warmen 37 Grad Wassertemperatur, können sich die Gäste Badezusatz wie Eukalyptus und Melisse gönnen. Auch Öl für gegenseitige Massagen stellt die Mitarbeiterin Marita Wolff zur Verfügung. Wer möchte, darf in der Holzwanne auch mit einem Sekt oder anderen Getränken stärken. Firmen und Gruppen können über das Esslinger Stadtmarketing den Badezuber stundenweise mieten. Freie Plätze gibt es aber erst wieder nächstes Jahr…