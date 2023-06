Sommer, Sonne, Sonnenschein – Mit diesen Sommer-Marketing Ideen strahlt auch das Unternehmen

pixabay / Unsplash / gemeinfrei

Wenn die Temperaturen draußen endlich wieder steigen und der Duft frisch angezündeter Grillkohle die Luft erfüllt, kann das nur eins heißen: Der Sommer steht vor der Tür.

Mit dem Sommer ziehen bei den Menschen oft auch die gute Laune und die Reiselust ein. Viele Menschen verbringen hauptsächlich positive Gefühle mit dem Sommer, was sich Unternehmen – Hand in Hand mit entsprechenden Marketing-Strategien – zum Vorteil machen können.

So gelingt das Sommer-Marketing

Damit das Sommer-Marketing gelingt, können sich Unternehmen ein paar Hinweise und Tipps zu Herzen nehmen und diese in ihre Marketing-Strategie einfließen lassen. Dabei spielt es jedoch immer eine wichtige Rolle, sich nicht zu übernehmen und sich wirklich nur die Tipps herauszusuchen, die sich mit den Produkten des Unternehmens vereinen lassen und somit authentisch und glaubwürdig sind. Denn sobald das Unternehmen an Authentizität und Glaubwürdigkeit verliert, bringt das beste Sommer-Marketing nichts.

Sommer überall, wo man auch hinguckt

Manchmal hat man das Gefühl, sich zur Weihnachtszeit in einem riesigen Weihnachtsdorf zu befinden, wenn man durch die Stadt geht und einen Blick in die Schaufenster und Geschäfte wirft. Wieso sollte nur Weihnachten dazu inspirieren, die Dekoration anzupassen?

Der Sommer bietet sich bestens dafür an, die Dekoration und das Layout des Internetauftritts des Unternehmens anzupassen und fröhlich-farbenfroh zu gestalten. Um sommerliebende potenzielle Kunden bestens ansprechen zu können, bietet es sich also an, sommerliche Motive für den Internetauftritt und auch für die Kommunikation auf den sozialen Netzwerken zu nutzen.

Das Leben ist draußen

Dass sich das Sommer-Marketing so sehr von dem Winter-Marketing unterscheidet, liegt unter anderem an der Tatsache, dass das Leben – anders als es bei der kalten Jahreszeit der Fall ist – zu der Sommerzeit zum größten Teil draußen stattfindet:

Die Grillsaison wird eröffnet und der Grillgeruch scheint schon fast ein fester Bestandteil des Alltags während des Sommers zu sein – ohne ihn würde auch einfach etwas fehlen.

Die Seen und Freibäder füllen sich mit Menschen.

Parks werden zu Fußballfeldern und Sonnenstudios, wo sich Menschen bewegen, erholen, entspannen oder auch einfach ein gutes Buch lesen.

Eis wird zu einem der Hauptnahrungsmitteln vieler Menschen, die in der kühlen Speise eine Kombination aus Erfrischung und Geschmack finden.

Kurzum gesagt: Das Leben findet draußen statt, weshalb Unternehmen ihre potenziellen Kunden weniger über Newsletter und Werbung im Fernseher, sondern mehr durch die Präsenz im Außenbereich erreichen. Für diese Zwecke bietet es sich beispielsweise an:

Schürzen bedrucken zu lassen (natürlich mit dem Firmenlogo) und diese als Geschenk zur Eröffnung der Grillsaison zu verteilen.

das Firmenlogo in der Nähe von Eisdielen oder anderen Hotspots anzubringen.

Flaggen und Logos an Stränden, in Freibädern oder an Seen zu befestigen.

mit Autos und Lautsprechern auf sich aufmerksam zu machen und auf diese Weise das Unternehmen zu bewerben.

Sommer-Merch

Im Sommer tauschen die Menschen ihre warme Kleidung gegen luftige Sommerkleidung:

Hüte ersetzen warme Mützen

Luftige Kleider und Hemden ersetzen die warmen Jacken

Skibrillen erfahren durch Sonnenbrillen eine Ablösung

In den Händen halten Menschen an der Stelle ihrer heißen Schokolade eine Trinkflasche mit erfrischendem Wasser und einem anderen kalten Getränk

etc.

Dieser Umstand bietet sich bestens an, um Sommer-Merch herauszubringen und die Kunden somit für das Unternehmen zu begeistern. Merch-Artikel, die sich in diesem Zusammenhang bei Kunden im Sommer einer großen Beliebtheit erfreuen, stellen unter anderem die Folgenden dar:

Sommerkleidung

Sommer-Schlappen

Hüte

Sonnenbrillen

Sommerliche Werbegeschenke

Als Werbegeschenk bieten sich Wasserflaschen mit dem Unternehmens-Logo an. Kunden bleibt somit nicht nur das Geschenk in Erinnerung, sondern sie freuen sich über die Funktionalität der Trinkflasche im Sommer.

Neben unternehmenseigenen Werbegeschenken bietet es sich für Unternehmen aber auch an, Zusammenarbeiten zu starten und beispielsweise eine Partnerschaft mit einem Sonnenbrillenhersteller oder einem Sonnencreme-Anbieter einzugehen, sodass Kunden Rabatt für diese beliebten Sommerartikel erhalten oder kleine Proben bei Bestellungen mitgeschickt bekommen.

Das Nutzen der Sommerpause

Da sich viele Menschen im Sommer auf den Weg in den Urlaub begeben und somit weniger an das Shoppen denken, sondern sich mehr den kulinarischen Delikatessen und Sehenswürdigkeiten im Urlaubsort widmen, können Unternehmen die Sommerzeit nicht nur nutzen, um sich die Sommer-Marketing zu Herzen zu nehmen. Sie können in der Pause auch ihre bereits bestehende Marketing-Strategie optimieren und sich Projekten widmen, für die sie sonst keine Zeit haben.

Weitere Tipps für das Sommer-Marketing

Neben den genannten Tipps für das Sommer-Marketing können sich Unternehmen auch weitere Hinweise zu Herzen nehmen, um die Kunden während der warmen Jahreszeit für sich zu begeistern. Das gelingt am besten mit den folgenden Aktionen:

Verlosen von Tickets für Festivals, die zum größten Teil im Sommer stattfinden.

Veranstalten von Sommerevents, zu denen Kunden eingeladen werden. Auf dem Event können die Pappbecher oder andere Details mit dem Firmenlogo verziert sein. Sommerevents bieten sich aber auch unternehmensintern an, um den Zusammenhalt der Mitarbeiter zu stärken und somit noch motivierter in den Herbst zu starten.

Vor allem im Sommer gibt es viele Feiertage, die Unternehmen in dem Rahmen ihrer Marketing-Kampagne thematisieren können.