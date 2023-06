Max-Eyth See: Falschparker und Grill-Ärger

Pixabay-CC0

Die Sommersaison beginnt mit Trouble wegen der festgelegten Regeln

Fast alle Besucher des Sees kommen derzeit mit dem Auto. Das führt zu Falsch Parken und Abschleppen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter hat es auch schon gemacht: Falsch geparkt am Max Eyth See. Weil eben einfach die ganzen Parkplätze total überfüllt waren (im Sommer 2022), sodass er dann wohl der Wasserrettung im Weg stand und dann nach 2 Stunden Suchen des Abschleppdienstes (genaue Standort) mit Bus und Bahn dann noch 300 Euro zahlen durfte. Was fast schon wieder ein Fall für die TV Sendung „Achtung Abzocke“ auf Kabel 1 gewesen wäre.

Auch nun im Jahr 2023 gibt es wieder Ärger am May Eyth-See. Der Bezirksvorsteher von Mühlhausen ist sauer: „Es war wieder ein schlechter Einstieg in die Saison“, teilte er einer lokalen Zeitung mit.

Stuttgarts beliebtester Ausflugssee wird mit Autos überflutet. Es gibt am See aber nur begrenzt viele Parkplätze. Die Segelvereine haben ihren eigenen und die öffentlichen sind nicht mehr als 50-100 Plätze. Aber wenn dann eben noch mehr Autos herumstehen sind Sperrflächen und Behindertenparkplätze unerlaubt beparkt.

Derzeit schleppt die Stadt Stuttgart viel ab am See im Stadtteil Hofen. Dies führt zu Ärger, denn die Besucher rechnen wohl höchstens mit einer Knolle an der Windschutzscheibe. Mit der U-Bahn, die direkt vor dem See hält, wäre es vernünftiger zu kommen.

Auch beim Grillen gibt es derzeit Probleme. In der Grillordnung heißt es: „Auf den Liegewiesen bei der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker ist der offizielle Grillbereich eingerichtet. Das Grillen ist auf den Zeitraum zwischen 12 und 20 Uhr eingeschränkt.

Für die Entsorgung der Grillkohle stehen spezielle Behältnisse zur Verfügung. Einweggrills sind nicht erlaubt. Wer ein eigenes Grillgerät mitbringt, muss darauf achten, dass das Grillgerät einen Mindestabstand von 30 Zentimetern zum Boden aufweist. Müll sollte vermieden und Mehrweggeschirr verwendet werden.

Auf allen anderen Flächen sollen die Besucher die Natur ungestört genießen können. Die Nachtruhe gilt ab 22 Uhr.“

Müllberge liegen herum. Zudem grillen einige Besucher nach 20 Uhr munter weiter. Der Ordnungsdienst schreitet hier derzeit ein.