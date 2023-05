Neueröffnung: Mehr Lebensfreude für Hunde

Ak

Pop-Up „Arizona Hotdogs“ mit erster Filiale in Deutschland

Wir sprachen mit der Gründerin Lauren Pettoru. In Frankreich hat der Dog-Shop bereits 26 Filialen. Hier gibt es bunte und praktische Accescoires für Vierbeiner.

Von Alexander Kappen

Ludwigsburg.

„Wir wollen hier dauerhaft bleiben“, sagt mir die sympathische Gründerin von „Arizona Hotdogs“ Lauren Pettoru. Sie ist aus Paris und hat dort ihren Ehemann kennengelernt, einen Deutschen. „Wir haben beide eine Vorliebe für Hunde und uns entschlossen das Hobby zum Beruf zu machen“, erzählt mir die Shop-Inhaberin. In Ludwigsburg versuchen sie nun, in Deutschland Fuß zu fassen. Es sollen weitere Filialen folgen. „Die Leute sind begeister von unseren bunten und praktischen Dingen für den Hund. Mehr Lebensfreude für Vierbeiner und ihre Besitzer.“

Den Shop gibt es jetzt seit eineinhalb Monaten in der Kirchstraße 21 in der Fußgängerzone Ludwigsburgs. Bis Ende Juni ist der Pop Up Store (=kurzfristiger Shop) gesichert. Danach muss man hier raus. „Aber wir haben eine Chance ab Oktober wieder zu kommen“, verrät mir Lauren. Man will unbedingt in Ludwigsburg bleiben. Dann will man auch Zubehör zu Katzen anbieten. Hier in der Kirchstraße rennen die Hundebesitzer der Inhaberin die Türe ein.

Es gibt hier zum Beispiel bunte Hundehalstücher für den Hund. „Damit sehen die Hunde gleich doppelt so süß aus“, findet der Reporter, der leidenschaftlicher Tierliebhaber ist. Es gibt Des weiteren Hundefliegen (wie Krawatten) zum Umbinden.

Auch Hundekekse, Gassitaschen für den Hundebesitzer, in die man Tennisbälle und Snacks legen kann. Natürlich herrlich bunt wie man es aus Frankreich kennt. „Arizona“ war übrigens der Name einer Hündin von Lauren.

Die geliebte Vierbeinerin verstarb leider im Alter von 12 Jahren. Mehr Infos zudem coolen Shop wie immer im Netz: Arizona Hotdogs | Schwieberdingen | Facebook