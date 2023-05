Kolumne: Jährlich grüßt das VfB-Murmeltier

pixabay / karosieben / CC0, gemeinfrei

Es ist wieder Mai und die Fans vom beliebtesten Stuttgarter Sportverein müssen wieder zittern

Noch zwei Spieltage, Platz 17 (Abstiegsplatz) aber nur ein Punkt Rückstand auf den Relegationsrang, der so eine „halbe“ Rettung darstellt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Esslingen. Der Stuttgart Journal Reporter ist seit 30 Jahren leidenschaftlicher VfB-Fan. Der Fußball-Bundesligist ist der schwäbische Stolze was den Sport angeht. Ein modernes Stadion, treue Fans aber jedes Jahr das Gleiche: Es ist Mai und es geht um den Klassenerhalt. Im vergangenen jahr rettete man sich in letzter Sekunde mit einem 2:1 gegen Köln auf den 15. Platz. In diesem Jahr könnte es ähnlich knapp oder sogar noch knapper werden. Man ist 17. und es sind noch zwei Spiele zu machen. Gegen Mainz und zuhause gegen Hoffenheim, die auch noch absteigen können. Zittern ist angesagt.

Bochum und Schalke heißen die Hauptkonkurrenten und wohl auch noch Hoffenheim, die man mit einem Sieg eventuell in die 2. Liga schicken könnte. Der Reporter hängt zu jedem Spieltag am Wochenende seinen VfB-Schal in Fenster. Er rechnet dieses Jahr mit der Relegation. Zwei Entscheidungsspiele gegen den Dritten der 2. Liga. Dies ist wohl der Hamburger SV, der seit rund fünf Jahren in der 2. Liga festhängt. Ein ähnlich großer Traditionsverein wie der VfB Stuttgart.

Die Bundesliga hat sich verändert. Es geht um immer mehr Geld. Immer mehr Vereine drängen (auch aus der 2. Liga) an die Futtertöpfe. Der VfB hat in den letzten Jahren nicht immer gut ein- und verkauft was die Spieler angeht. Zudem hat man in dieser Saison vier Trainer verbraucht – ein Rekord. Mit Sebastian Hoeness hat man jetzt den Neffen des FC Bayern Machers Uli Hoeness ab der Seitenlinie als Coach. Endlich ein sehr guter Trainer wie der Reporter findet. Bayrische Entwicklungshilfe für den schwäbischen Erstligisten, der ums Überleben kämpft – wie jedes Jahr…