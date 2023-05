Marihuana-March: Rund 300 Teilnehmer

Archivbild / Social Cannabis Club

Gemeinsam demonstrierte man für die rasche Cannabis-Legalisierung

Der Trupp zog mit Musik und Kostümen (grüner Batman mit Riesenjoint) vom Erwin-Schöttle-Platz in Heslach zum Schlossplatz in der Innenstadt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Wollt ihr die Cannabis-Legalisierung?“ fragte der Organisator mit einem Megaphon die Cannabis-Demonstranten. „Jaaaaaaa“ schallte es zurück. Rund 300 Teilnehmer (es wurden ja immer mehr die mitliefen) zogen von Heslach in die Innenstadt.

Ein Auto mit lauter Musik half dabei Aufmerksamkeit zu bekommen. Cannabis-Kostüme und Banner mit Parolen, die hoch gestreckt wurden wie „Recht auf Rausch“ sorgten für ein buntes Bild. Viele Passanten blieben stehen und winkten zustimmend.

Auch die Polizeibeamten kontrollierten keine Teilnehmer auf Drogen so wie es in früheren Jahren vorkam. In ganz Deutschland fanden am Samstag den 6. Mai Demos zu Cannabis statt. Am 13. Mai folgen noch weitere Cities wie zum Beispiel Heilbronn.

Kurz vor Beginn interviewte der Reporter den Organisator, der sich zufrieden zeigte mit der Teilnahme. Dann wurden einige echte Joints ausgepackt und geraucht, sodass dem Reporter der bekannte Marihuana-Geruch in die Nase stieg.

Hier das Video in unserem TV-Kanal:

