Verschmutze Gebäudefassaden: Vorteile der Oberflächenreinigung

Marc Rentschler / unsplash

Sie begegnen uns jeden Tag und wir haben sie fast immer im Blick, doch wir nehmen sie meist erst dann wahr, wenn an ihnen etwas ungewöhnlich erscheint: Gebäudefassaden. Dabei sollten insbesondere deren Besitzer ihnen Aufmerksamkeit schenken, denn sie sind elementar für die Immobilie und müssen einiges aushalten: Abgase an viel befahrenen Straßen, Feinstaub, Wettereinflüsse wie Regen oder Hagel, Hinterlassenschaften von Tieren, eine Besiedlung mit Moosen, Pilzen oder Algen oder auch die mitunter zweifelhafte „Verschönerung“ durch illegale Graffiti. Diese verursachen deutschlandweit Schäden in Millionenhöhe, und häufig bleiben Hauseigentümer, Firmen oder Kommunen auf den Kosten für die Säuberung sitzen.

Und diese ist notwendig, denn all diese Einflüsse setzen der Fassade zu, sodass nicht selten auch die Farbe darunter leidet. Dann ist es höchste Zeit für eine Reinigung, denn sie dient nicht nicht nur der Optik, sondern trägt auch dazu bei, Beschädigungen an der Substanz und damit Folgekosten zu vermeiden und den Werterhalt der Immobilie zu sichern.

Eine solche Fassadenreinigung kann man in einem frühen Stadium der Verschmutzung natürlich selbst vornehmen. Das ist kostengünstig und man ist zeitlich flexibel. Jedoch gibt es auch einige gravierende Nachteile, wenn man selbst Hand anlegt: Mitunter fehlt die notwendige Ausrüstung, es besteht Verletzungsgefahr und das Risiko, die Fassade zu beschädigen sowie gegen Vorschriften wie zum Beispiel zur Abwasserentsorgung zu verstoßen.

Spätestens in luftigen Höhen oder bei schwer zugänglichen Stellen ist der Laie in der Regel am Ende. Kümmert sich ein Profi darum, kann man sicher sein, dass all diese Risiken minimiert bis ausgeschlossen werden.

Verfahren, um eine Gebäudefassade zu reinigen, gibt es einige. Und auch das spricht für die Auswahl eines professionellen Reinigungsunternehmens, denn es kann das optimale Verfahren für die jeweilige Fassade bestimmen. Ein unerwünschtes Graffiti kann beispielsweise chemisch entfernt werden. Da dies aber mitunter schädlich für die Umwelt oder den Untergrund der Fassade sein kann, kommen auch abrasive Verfahren zum Einsatz, bei denen durch eine Bestrahlung mit verschiedensten Mitteln wie Kalk, Glas, Walnussschalen oder Trockeneis die Oberfläche und damit die Verschmutzung abgeschliffen wird.

Auch die Hochdruckreinigung mit Wasser hat sich beim Entfernen von Graffiti bewährt. Mittlerweile werden auch Laser eingesetzt, welche die Oberfläche nicht beschädigen, da sie nur die Farbpigmente von der Oberfläche lösen und abtragen.

All dies spricht für den Einsatz von Fachleuten, denn sie haben Zugang zu speziellen Werkzeugen und Lösungen, mit denen sie selbst die schwierigsten Oberflächen angemessen und qualitativ hochwertig reinigen können. Dazu zählen auch die Verfahren des Kugelstrahlens und Wasserstrahlens. Das Kugelstrahlen gehört zu den umweltfreundlichen Methoden, da sie ohne den Einsatz chemischer Mittel auskommt. Es eignet sich bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Untergründen aus Asphalt, Beton oder Stahl. Hierbei wird ein kugeliges Strahlgut, das aus Edelstahl oder Metall besteht, mit hoher Geschwindigkeit durch ein Schleuderrad auf die zu bearbeitende Fläche gebracht. Der Schmutz löst sich dadurch und wird durch einen Staubsauger gefiltert. Es kann sowohl im Neubau- wie auch Sanierungsbereich eingesetzt werden. So kommt auch eine Kugelstrahlen-Reinigung in Stuttgart häufig zum Einsatz.

Eine variable Methode, die lärmreduziertes und staubfreies Arbeiten ermöglicht, ist das Wasserstrahlen. Die Wasserstrahlen-Reinigung in Stuttgart wird ebenfalls von entsprechenden Fachbetrieben angeboten und überzeugt durch verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Der bis zu 3000 bar variable Wasserdruck, der Einsatz unterschiedlicher Düsen und die einstellbare Wassertemperatur ermöglichen eine perfekte Anpassung an jede Oberfläche und jedes Material. Fassadenverschmutzungen können auf diese Weise effektiv entfernt werden, ohne dass das darunterliegende Mauerwerk beschädigt wird. Sind unerwünschte Verschmutzungen auf diese Weise entfernt, zieht eine strahlende Fassade mit frischem Anstrich sicher auch wieder den einen oder anderen wohlwollenden Blick auf sich.