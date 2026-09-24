Gastrocheck: Leo Bäckerei in Leonberg-Mitte

Symbolbild: Unplash / Toa Heftiba

In der Römerstraße 74 inmitten von Leonberg befindet sich die Leo Bäckerei.

Von Alexander Kappen

Leonberg. Egnis Shatri betreibt als Inhaber die Leo Bäckerei in der Stadtmitte von Leonberg. Hier gibt es leckere Backwaren wie Nuss- und Mohnschnecken, Käse-Plunder, heiße Schokolade wirklich auf eine sahnigschäumende Art wunderschön kreiert und sehr lecker schmeckend.

Drinnen gibt es rund zehn Sitzplätze, draußen nochmal rund 30 an kleinen Tischen und Stühlen. Man sitzt hier sehr zentral in Leonberg und schaut auf zwei Hochhäuser, die stark an Plattenbauten erinnern.

Geöffnet ist täglich von 6 bis 21 Uhr. Sehr netter Service und sehr gemütliche Plätze. Die heiße Schokolade sehr lecker.

Essen: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne