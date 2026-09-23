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Freies Radio Stuttgart: Sonntag feierte man beim Sommerfest

Sep. 23, 2026
Pexels / Pixabay

Den runden Geburtstag von 30 Jahren feierten die Mitarbeiter des „Freies Radio für Stuttgart“ wie die Bezeichnung ganz korrekt lautet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Feministische Inhalte, Kulturen aus aller Welt, die in Stuttgart leben, elektronische Undergroundmusik, alternative Infosendungen, antikapitalistische Inhalte und vieles mehr gibt es beim Freies Radio zu hören. Man sieht sich als politisch links und steht für kulturelle Toleranz und soziale Inhalte.

Die Frequenz am Radio ist 99,2 ukw. Am Sonntag feierte man Sommerfest live on Air und mit Livemusik im Hofe des Radios in der Stöckachstraße.

Eine Studiobesichtigung für alle Neugierigen, kostenlose Snacks und Getränke und vieles mehr gab es von 15 bis 22 Uhr.

Sommerfest – 30 Jahre Freies Radio | FRS

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