Esslingen: Verstoß gegen Cannabisgesetz – Tatverdächtiger in Haft

Kreis Esslingen. Am Montag, dem 5. Mai 2025, haben die Polizeikräfte im Rahmen einer Personenkontrolle im Stadtgebiet von Esslingen einen 20-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, gegen das Gesetz zum Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln verstoßen zu haben. Die Ermittlungen erfolgen in Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen.

Die Polizei war auf Hinweise aufmerksam geworden, dass der Tatverdächtige im Esslinger Stadtgebiet mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Im Zuge der Kontrolle am Nachmittag fanden die Einsatzkräfte bei dem jungen Mann über 40 Gramm Marihuana sowie mehr als eineinhalb Dutzend verschreibungspflichtige Medikamentenkapseln. Aufgrund dieser Funde wurde der 20-Jährige vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige, der die algerische Staatsangehörigkeit besitzt, wohnt in Deutschland jedoch ohne festen Wohnsitz. Am darauffolgenden Tag, dem 6. Mai 2025, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl, der vollstreckt wurde, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Insbesondere wird geprüft, woher das Marihuana und die Medikamente stammen und auf welchem Weg sie in den Handel gelangten. Die Behörden konzentrieren sich dabei auf die Herkunft der Substanzen sowie die möglichen Absatzwege. Bislang liegen keine weiteren Details zu den Hintergründen vor.