Stuttgarter Schuss-Serie: 6 weitere Festnahmen

CathyK / freeimages.com

Es nimmt einfach kein Ende: Die beiden Gangs die sich seit 2 Jahren im Stuttgarter Raum mit Schusswaffen „battlen“ müssen weitere Rückschläge hinnehmen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Landeskriminalamt warnt die Gangs vor weiteren Schießereien: „Wir kennen Euch!“ Mittlerweile hat das LKA mit ihrem 30 Mann Sonderteam immer mehr Infos über die beiden Gangs gesammelt. Man munkelt dass ein Anführer gefangengenommen wurde. Zudem sind sechs Personen bei einer groß angelegten Razzia, bei der am Montag zehn Wohnungen und die Arbeitsplätze durchsucht worden sind, festgenommen worden.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte am Mittwoch: „Uns ist ein weiterer schwerer Schlag gegen die kriminellen Gruppierungen im Großraum Stuttgart gelungen.“ Die Personen sollen Drogen in die JVA Stammheim geschmuggelt haben.

Dazu tränkten Sie Briefpapier in einer Drogenähnlichen Flüssigkeit, in sogenanntem synthetischem Cannabinoid, schrieben den Brief über ihren Anwalt an einen Insassen, der dann die Flüssigkeit wieder auflöste und so die Drogen gewann.

Zudem hat ein Magnet-Angler mit einem Magneten eine Tüte mit Schusswaffen aus dem Neckar nahe dem Max-Eyth-See geangelt. Ob die Waffen von den beiden Gangs stammen wird noch geprüft, der Verdacht liegt aber nahe…