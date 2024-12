Silvesterfeuerwerk 2024: Sicherer Umgang und wichtige Hinweise

Jonathan Petersson / Pexelst

Stuttgart. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk für Verbraucher beginnt in diesem Jahr am 28. Dezember. Damit rückt der Jahreswechsel mit festlichen Feuerwerken näher. Umwelt- und Gesundheitsminister der Landesregierung appellieren dabei an die Bürger, verantwortungsbewusst mit Feuerwerkskörpern umzugehen.

Von Dirk Meyer (kai)

Zeitraum der Nutzung

Feuerwerkskörper dürfen traditionell nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden. Städte und Kommunen haben jedoch die Möglichkeit, zeitliche und räumliche Beschränkungen oder sogar komplette Verbote in bestimmten Bereichen zu erlassen. Solche Maßnahmen können insbesondere in dicht besiedelten Gebieten oder in der Nähe brandempfindlicher Gebäude ergriffen werden, um mögliche Risiken zu minimieren.

Sicherheitsmaßnahmen beim Kauf und Gebrauch

Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, wird den Verbrauchern geraten, beim Kauf von Feuerwerkskörpern besonders auf die CE-Kennzeichnung zu achten. Zudem ist es unerlässlich, vor dem Zünden die beiliegenden Gebrauchsanweisungen genau zu lesen.

Die Minister betonen, dass ein sicherer Umgang mit Feuerwerk maßgeblich dazu beiträgt, sowohl sich selbst als auch andere zu schützen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch diejenigen, die an Silvester hinter den Kulissen arbeiten oder weniger Freude an Feuerwerk empfinden, besonders Beachtung finden sollten.

Verletzungen und Gefahren

Die Gesundheitsbehörden befürchten, dass in der aktuellen Silvesternacht wieder zahlreiche Verletzungen durch Feuerwerkskörper zu verzeichnen sein werden. Insbesondere unsachgemäßer Umgang kann zu schweren Verletzungen, meist an Händen, Gesicht und Augen führen. Es gilt, dass viele dieser Verletzungen vermeidbar sind. Die Verantwortung der Verbraucher spielt eine entscheidende Rolle, indem sie die Herstelleranweisungen befolgen.

Darüber hinaus wird auf die besonderen Gefahren für das Gehör hingewiesen. Laute Knallgeräusche, die von Feuerwerkskörpern erzeugt werden, können vor allem für ältere Menschen und kleine Kinder belastend sein und zu dauerhaften Hörschäden führen.

Tipps und Informationen zum sicheren Umgang

Um die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwerk zu erhöhen, bietet der Verband der pyrotechnischen Industrie eine Liste mit hilfreichen Tipps auf seiner Webseite an. Den Verbrauchern wird geraten, nur Feuerwerkskörper zu nutzen, die das Prüfverfahren der deutschen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) durchlaufen haben. Diese Produkte sind in der Regel an der Ziffernfolge „0589“ in der Registriernummer zu erkennen.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Aufbewahrung von Feuerwerkskörpern können die Stadtverwaltungen der Stadtkreise und die Landratsämter kontaktiert werden. Diese Stellen stehen als Anlaufstellen bereit, um aufkommende Fragen zu klären und zur Sicherheit beizutragen.

Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang

Feuerwerkskörper müssen mit einer CE-Kennzeichnung sowie der entsprechenden Kennziffer versehen sein.

Produkte der Kategorie 1 dürfen ab einem Alter von 12 Jahren erworben werden, während Kategorie 2 nur für Personen ab 18 Jahren erhältlich ist.

Die Gebrauchsanweisung ist unbedingt zu beachten, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und brennbare Materialien zu schützen.

Blindgänger dürfen auf keinen Fall erneut gezündet werden.

Raketen sollten nicht aus der Hand gezündet werden und geeignete Abschussplatformen sind notwendig.

Das Abbrennen von Feuerwerk auf Balkonen wird als unangebracht angesehen, da Raketen möglicherweise ablenkt werden könnten.

Die Verwendung von Feuerwerk unter Alkoholeinfluss ist strikt untersagt.

Abgebrannte Feuerwerkskörper müssen vollständig abgekühlt sein, bevor sie im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Silvesterfeuerwerk nicht nur die eigene Sicherheit erhöht, sondern auch denen Schutz bietet, die weniger begeistert von den lauten Feierlichkeiten sind. Die Beachtung der genannten Regeln und Hinweise kann so dazu beitragen, ein unbeschwertes und sicheres Silvesterfest zu erleben.