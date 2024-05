Cannabis Clubs: Ab 1. Juli darf angebaut werden

Pixabay / CC0 / NickyPe

Seit dem 1. April ist das Kiffen in der Öffentlichkeit erlaubt. Der Anbau von Marihuana und die Abgabe an Mitglieder in Cannabis Clubs wird ab 1. Juli legal sein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. 15 Cannabis Clubs gibt es in Baden-Württemberg. Viele von ihnen wurden jetzt auf die Schnelle gegründet. Denn dort darf in Kürze Marihuana angebaut und verkauft werden – ganz offiziell.

Übrigens: Auf der Königstraße darf von 7 bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Hier greift das Konsumverbot, vor allem um Nichtraucher zu schützen. In Raucherkneipen darf normalerweise auch gekifft werden. Es sei denn der Wirt hat eine Kiffverbot erlassen für seine Lokalität.

Dies wird aber normal bereits an der Eingangstür deutlich sichtbar sein. Jeder Kiffer kommt wohl nicht umhin sich gut zu informieren, denn die Marihuana-Legalisierung umfasst viele Ausnahmen oder Sonderregelungen.

Jahrelang hat der Cannabis Club Stuttgart für die Legalisierung gekämpft. Mit jährlichen Demos. Die sind nun nicht mehr vonnöten…

Hier ein cooles Video von der Cannabis-Legalisierungsdemo des Cannabis Social Clubs Stuttgart:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.