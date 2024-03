Kosteneinsparung bei Wartung und Instandhaltung von Fassaden

pexels / Thirdman

Nicht nur das Eigenheim braucht jetzt einen Frühjahrsputz

Auch wenn der Winter nicht besonders hart war, so stellt er doch jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung für öffentliche Gebäude, Hallen, aber auch Wohnhäuser und andere Immobilien dar. So beginnt nicht nur in vielen Haushalten die Zeit des Großputzes, auch im Bereich der Instandhaltung und Gebäudetechnik stehen bald wieder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an.

Nachhaltiges und kosteneffizientes Maschinenmanagement in der Gebäudetechnik

Ein nachhaltiges und kosteneffizientes Maschinenmanagement wird immer wichtiger. Die Gründe sind bekannt: Angesichts steigender Energie- und Personalkosten suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Betriebskosten zu senken, ohne Abstriche bei Qualität und Sicherheit zu machen. Ein effizientes Management von Maschinen und Geräten wie Hebebühnen hilft, Kosten zu sparen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, Hebebühnen von Komplettanbietern zu mieten, statt zu kaufen. Eine Hebebühne mieten kann so unter dem Strich deutlich rentabler sein.

Welche Arten von Arbeits-Hebebühnen gibt es?

Gerade bei Wartung, Instandhaltung oder Renovierung sind moderne Hebebühnen unverzichtbar, da sie den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen ermöglichen und somit Wartungs- und Installationsarbeiten erheblich erleichtern.

Hebebühnen sind vielseitig einsetzbare Geräte, die in verschiedenen Branchen für Wartungs-, Installations- und Reparaturarbeiten in der Höhe eingesetzt werden. Sie bieten schnellen und sicheren Zugang für eine Vielzahl von Aufgaben an.

Scherenarbeitsbühnen, die sich vertikal nach oben und unten bewegen, sind ideal für Deckenarbeiten oder die Installation und Wartung von Beleuchtungs- und Belüftungssystemen. Anbieter wie Boels bieten in der Regel auch – auch sehr spezielle – Arbeits- oder Hebebühnen an, wie Teleskopbühnen, Gelenkteleskopbühnen, Lkw-Arbeitsbühnen, vielseitige Spider-/Raupenbühnen oder Anhängerbühnen in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen an.

Jeder dieser Bühnentypen hat spezifische Vorteile und Einsatzgebiete, je nach Höhe, erforderlicher Mobilität und Gelände.

Mieten oder kaufen? Welche Vorteile haben Mietbühnen?

Die Entscheidung, ob eine Hebebühne gemietet oder gekauft werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mietbühnen bieten zahlreiche Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Kosteneinsparungen. Beim Mieten entfallen die Anschaffungskosten sowie die Aufwendungen für Wartung und Inspektion. Darüber hinaus bietet das Mieten ein hohes Maß an Flexibilität, da für unterschiedliche Projekte jeweils die am besten geeignete Bühne ausgewählt werden kann.

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Mietens von Hubarbeitsbühnen ist die Zeitersparnis. Der Aufbau eines Gerüsts für Wartungs- und Installationsarbeiten kann zeitaufwendig und kostspielig sein. Eine gemietete Hubarbeitsbühne ist dagegen schnell einsatzbereit und ermöglicht ein effizientes Arbeiten, was besonders bei engen Zeitplänen von Vorteil ist.

Mietbühnen überzeugen durch Wirtschaftlichkeit

Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist die Wartung und Überprüfung der Arbeitsplattform. Mietplattformen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Vermietungsfirma die gesamte Wartung und Prüfung der Ausrüstung übernimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Plattformen stets in einem einwandfreien Zustand befinden und gleichzeitig den Sicherheitsstandards entsprechen.

Man kann durchaus sagen, dass das Mieten von Hubarbeitsbühnen (nicht nur) in der Gebäudetechnik zahlreiche Vorteile bietet, von der Kosten- und Zeitersparnis bis hin zur Gewährleistung von Sicherheit und Flexibilität. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Effizienz immer wichtiger werden, ist die Anmietung von Arbeitsbühnen eine intelligente Lösung, um den Anforderungen moderner Gebäudetechnik gerecht zu werden.