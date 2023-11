Gastrotest „Sonnengarten“ – China Lokal in Stadtmitte

ak0711

Einfach Lecker: Kaffee, Gemüsesuppe und Nudeln vegetarisch

Eigentlich wollte der Gastrotester in das asiatische neu eröffnete Lokal nebendran, aber das hatte Montags geschlossen, also landete der Reporter im „Sonnen Garten“ in der Christophstraße 14.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Ok, das China-Restaurant „Sonnen Garten“ nahe dem Rathaus ist nichts Besonderes, aber klein, fein und herzlich und von daher immer wieder einen Besuch wert – findet der Stuttgart Journal Gastrotester. Auch die hektische Stadtmitte ist durch die verglasten Wände leider relativ präsent beim Essen im „Sonnen Garten“, aber das war es dann auch schon mit den negativen Aspekten.

Das asiatische Betreiber Ehepaar in den 50ern ist herzlich und kümmert sich ausgiebig aber diskret um jeden Gast. Das Ambiente ist wirklich zum Wohlfühlen. Edler Klinker an den Wänden, schöne chinesische Bilder, die nicht kitschig, sondern eher Richtung edel gehen und viele Pflanzen runden das Bild ab. Leise Wohlfühlmusik macht Appetit.

Und auch der Kaffee war super lecker, was den Reporter wirklich überraschte. „Ja, Premium Kaffee“, bestätigte mir die Gastgeberin, die sich trotzdem über das Lob freute.

Die Gemüsesuppe und die Gemüsenudeln (natürlich ohne Fleisch, Tierschutz läßt grüßen) waren lecker und nicht zu heftig gewürzt wie man es von anderen Chinalokalen kennt. Überdurchschnittliches Asia Lokal – zu empfehlen!

Service: 5 Sterne, Ambiente: 4 Sterne, Essen: 4 Sterne