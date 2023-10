Club Penthouse: Neue Verwendung gefunden

Die Freie Stuttgarter Theater- und Tanzszene soll hier in Feuerbach ab 2025 einziehen

18 Millionen Euro hat der Gemeinderat für den Umbau zur Verfügung gestellt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter hat die letzten Partyfotos im Club Penthouse an der B 27 in Stuttgart-Feuerbach gemacht, damals 2019. Seit vier Jahren steht die Großraumdisko nun schon leer. Die Clubbetreiberin und ihr Geschäftsführer, die der Reporter persönlich kannte, sie hatten ihn als Nr. 2 . als festen Clubfotograf angestellt. Die Nummer eins eine bekannte Fotografin weilte damals seit einiger Zeit auf Ibiza um dort Fotoshootings zu machen. So war die Chance für den Reporter gekommen.

Er durfte die letzten fünf Clubevents des Penthouse fotografisch begleiten. Am Ende (nach anfänglicher Kritik) zeigten sich dann die beiden Chefs dann doch zufrieden mit der Qualität der Fotos. Und genau dann im Sommer 2019 schloss der Club. Man munkelte in der Szene, dass das junge Zielpublikum nicht genug Geld in die Kassen gespült hatte. So war eine Insolvenz nahe.

2500 Gäste hatten Platz auf 2000 Quadratmetern und drei Floors – es ging immer mächtig rund im Penthouse. Der Club war mit 500 bis 1000 Gästen eigentlich immer gut besucht. Nur tranken und aßen die Besucher wohl zu wenig.

Die 2018 gegründete Freie Tanz- und Tanzszene (FTTS) eine gUG (gemeinnützige Unternehmergesellschaft) übernimmt ab dem zweiten Halbjahr 2025. Dort bekommen die FTTS eine Spielstätte für ihre Aufführungen. Die Miete beträgt 250 000 Euro jährlich. Besitzer ist die Stadt.