„Hurra, Hurra, die Schule brennt“ – in Degerloch

In einem Küchenraum einer Realschule war ein gefährliches Feuer ausgebrochen

Eine Lehrerin verletzte sich bei versuchten Löscharbeiten und rief die Feuerwehr.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Degerloch. Ein halbes Dutzend Löschfahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen-Feuerwehr rückten aus – So zahlreich weil es sich um eine Schule handelte. Am Mittwoch gegen 17 Uhr hatte eine 32-jährige Lehrerin Brandgeruch in einem Außengebäude der Degerlocher Fritz-Leonhardt-Realschule an der Wurmlinger Straße entdeckt.

Die Flammen waren gerade dabei sich zu einem größeren Brand auszuweiten. Die Lehrerin versuchte zu löschen und verletzte sich dabei. Zuvor hatte sie die Feuerwehr alarmiert über Notruf 112.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Schadensursache ist noch unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen – es kann sich aber auch um ein Versehen handeln wie zum Beispiel ein Herd der angelassen wurde. Die Küche dient dazu die Schüler mit warmem Essen zu versorgen. Hier findet auch Kochunterricht statt.