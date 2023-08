Wolf-Sichtung nun auch im Landkreis Reutlingen

Pixabay / CC0/ Christels

Gemeinde Römerstein: Wieder entdeckte eine Fotofalle das grau-silberne Raubtier

Bilder einer Fotofalle zeigen ein einzelnes Tier, das am 15. August auf der Gemarkung der Stadt umherwandert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. 1500 Wölfe wohnen in Deutschland. Vier davon offiziell in Baden-Württemberg. Aber es streifen immer wieder Tiere durchs ganze Land. Eins davon geriet nun im Raum Reutlingen in der Gemeinde Römerstein in eine Fotofalle. Es handelte sich um ein ausgewachsenes Tier.

Experten bestätigten bereits, dass es sich zweifelsfrei um einen Wolf handelt. Mittels eindeutiger Nachweise wie der Prüfung eines Videos (C1-Nachweis) ist der Wolf offiziell bestätigt.

Ob es sich um dasselbe Tier handelt, dass in eine Fotofalle im Raum Esslingen tappte, ist nicht bekannt.

Seit 2015 ist bekannt, dass die Wölfe zurück sind in Baden-Württemberg. Damals wurden einzelne Tier nachgewiesen. Wölfe dürfen werde gefangen noch getötet werden. Nach internationalem Recht handelt es sich um eine streng geschützte Art.

In Deutschland leben offiziell 161 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und 21 sesshafte Einzelwölfe. In Baden-Württemberg hatte man zuletzt auch in Baiersbronn, Laichingen, am Schluchsee, in Weil der Stadt und in Forbach im Nordschwarzwald Wölfe gesichtet.