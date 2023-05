„Kleiderkiste“: Schicke, günstige Second-Hand-Mode

Symbolbild / CC0 / Pixabay

Das Rote Kreuz Bad Cannstatt hat eine Neuheit: Einen Laden für gespendete Klamotten

Ganz neu: Der zweite Laden des Kreisverband Stuttgart des Roten Kreuzes hat in der Schwaben-Bräu-Passage eröffnet.

Von Alexander Kappen

Bad Cannstatt. Die Kleiderkiste richtig sich vor allem an Bedürftige aber auch an Geringverdiener und prinzipiell jeden, der sich für gebrauchte Mode interessiert. Die ist günstig und nicht selten auch schick. Denn was dem einen nicht mehr gefällt, findet der andere supertoll! Einmal gewaschen dürfen das Hygieneproblem auch keins mehr sein.

Die „Kleiderkiste“ ist neu und ist der zweite Laden des Kreisverbandes Stuttgarter des Roten Kreuzes. Er ist in der Schwaben-Bräu-Passage in Cannstatt beheimatet. Genauer in der Bahnhofstraße 14 bis 18. Geöffnet hat er Dienstags und Freitags von 15 bis 18 Uhr.

Möglich machen dies Ehrenamtliche, die mithelfen. Jeder kann hier Klamotten abgeben und tut so noch etwas Gutes, Man weiß so auch wo die eigenen Klamotten ankommen, denn in einem der aufgestellten Kleidercontainer weiß man nie wohin das Zeug kommt und ob sich nicht jemand privat bereichert.

Der Name kommt daher weil man aus Platzgründen die Ware in roten Kisten anbietet.

Mehr Infos wie immer im Netz: www.drk-stuttgart.de