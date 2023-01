Gastrotest Neueröffnung: „Wiesenauerläuten“ in Wangen

Ein neuer feiner Italiener im Wangener Industriegebiet in der Kesselstraße 29

Der Stuttgart Journal Gastrotester war wieder mal unterwegs in Feinschmecker-Mission.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Hier wurde der Legende nach der Gaisburger Marsch erfunden in der Kesselstraße 29, im ehemaligen Lokal Glocke 1870. Nun ist dort einer neuer feiner Italiener angesiedelt. Von außen sieht es eher aus wie eine Kunstgalerie. Bunte Neonlichter pranken von der Wand. Das setzt sich innen an der Decke fort. An der Wand feine Kacheln, weiße Holztische mit feinen Servietten, je einer großen Rose und einem Teelicht im Glas. Das neue „Wiesenauerläuten“ ist ein edles Lokal – zumindest vom Ambiente her.

Bei dem Name wäre man aber nicht unbedingt auf Italiener gekommen. Seltsam ist auch der Eingang, der nicht eindeutig ausgeschildert ist. 90 Prozent der Gäste liefen auf die Terrassentür zu anstatt auf die Eingangstür. Auch der Reporter übrigens 🙂

Seltsam zudem die Garderobensache. Der Service nimmt einem die Jacke ab und trägt sie dann ins nächste Zimmer (oder noch weiter weg?). Etwas umständlich, also unpraktisch sagt sich der Reporter.

Zu Essen bestellte sich der Reporter dann zwei leckere Cappuccino, ein Walnussravioli-Gericht und zum Nachtisch Erdbeer-Panacotta. Das gesamte Essen ein Gaumenschmaus und „lecker“ für die Augen angerichtet. Das Lokal war zudem voll gefüllt. Also alle der rund 30 Plätze waren belegt.

5 Sterne fürs Essen, 3 Sterne für den Service und 4 Sterne fürs Ambiente.