Esslingen: Neues vom geplanten Radschnellweg

Beim nächsten Mobilitätsausschuss am 6. Februar kommt das Thema auf den Tisch

Eine Südroute wird von den Experten empfohlen. Dies bedeutet ziemlich sicher das Aus für den Alicensteg.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Mittelaltermarkt läuft auf Hochtouren in der Innenstadt Esslingens. In der Zwischenzeit laufen die Planungen für den Radschnellweg am Neckar am Rande Esslingens auf Hochtouren.

Eine Arbeitsgruppe von Regierungspräsidium Stuttgart und der Stadt Esslingen kam jetzt zum Ergebnis, dass die Südroute trotz Kreuzen von Autostraßen und längerer Strecke doch geeigneter sei, als die Nordroute.

Es geht um die Seite vom Neckar, die als Radweg genutzt wird. So bliebe mehr Platz für den Neckaruferpark dann an der Nordseite. Also mehr Grün und Erholung für die Esslinger Bürger. Allerdings ist dann das Land nicht mehr für den Alicensteg verantwortlich.

Nun müßte die Stadt die Kosten für Sanierung tragen. Dafür sei aber kein Geld da, wurde schon signalisiert. Bliebe nur der Abriss des Alicenstegs (Verbindung von Berkheimer Seite zum Landratsamt Esslingen)…