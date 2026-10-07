Roboter aus Stuttgart sollen das Bauen schneller machen

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Die Baustellen häufen sich mal wieder in Stuttgart und auch im Raum Böblingen. Der Verkehr leidet darunter. Nun wollen Forscher aus Stuttgart mit Bau-Robotern helfen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In Böblingen wird vor den Toren der Stadt gebaut. Ein Krankenhaus und Bürogebäude unter anderem. Böblingen ist ein Nadelöhr geworden. Von bisher rund 5 Wegen raus aus der Stast führt mittlerweile nur noch einer hinaus. Entsprechend staut sich alles. In Stuttgart sieht es nicht viel besser aus. Roboter sollen nun helfen das Bauen schneller zu machen.

Der Bedarf an Wohnraum wächst stetig, doch Arbeitskräfte auf dem Bau sind rar. Roboter sollen dabei helfen, das Bauen zu beschleunigen. Forscher des Instituts für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD) der Universität Stuttgart beschäftigen sich damit, entsprechende Roboter entwickeln.

Multi-Scalar Robotic Construction for Autonomous On-Site Assembly of Modular Timber Structures (Scalar) und Circular On-site Building with Robotic Assembly Swarms (Cobras) heißen die beiden Projekte, die beide im November dieses Jahres starten werden und auf drei Jahre Dauer angelegt sind.