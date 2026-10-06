Hitze und Trockenheit hinterlassen Spuren: Getreideernte in BW bricht ein

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Stuttgart. Die Getreideernte in Baden-Württemberg fällt nach vorläufigen Berechnungen deutlich schwächer aus als im Vorjahr und liegt auch unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre. Ursache sind vor allem die frühe Ernte sowie die Folgen von extremer Trockenheit und Hitze, die bei fast allen Getreidearten und auch beim Winterraps zu niedrigeren Erträ Ernte- und Qualitätsermittlung werden in Baden-Württemberg derzeit rund 2,53 Millionen Tonnen Getreide ohne Körnermais erwartet. Damit wurde diegen geführt haben.

Dirk Meyer (kai)

Getreidemenge bleibt hinter Vorjahr zurück

Nach den zweiten vorläufigen Ergebnissen der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung werden in Baden-Württemberg derzeit rund 2,53 Millionen Tonnen Getreide ohne Körnermais erwartet. Damit wurde die bereits im August veröffentlichte Schätzung von 2,54 Millionen Tonnen noch einmal leicht nach unten korrigiert.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt die erwartete Erntemenge damit um 13,6 Prozent geringer aus. 2025 waren rund 2,93 Millionen Tonnen Getreide geerntet worden. Auch das Sechsjahresmittel von 2020 bis 2025 wird unterschritten: Gegenüber dem Durchschnitt von 2,73 Millionen Tonnen liegt die Eingang weiterer Daten wurden die Ertragserwartungen für nahezu alle Getreidearten nach unten angepasst. Besonders wichtig ist dabei der Winterweizen ohne Dinkel, bei dem aktuelle Schätzung um 7,1 Prozent niedriger.

Mit dem Eingang weiterer Daten wurden die Ertragserwartungen für nahezu alle Getreidearten nach unten angepasst. Besonders wichtig ist dabei der Winterweizen ohne Dinkel, bei dem derzeit ein durchschnittlicher Ertrag von 6,95 Tonnen je Hektar erwartet wird. Wintergerste kommt auf 7,14 Tonnen je Hektar, Sommergerste auf 5,38 Tonnen. Beim Hafer werden 4,13 Tonnen je Hektar erwartet.

Auch Winterraps ist von der Entwicklung betroffen. Der derzeit geschätzte Ertrag liegt bei 3,49 Tonnen je Hektar.

Trockenheit belastet auch Obstbau

Nicht nur die Getreidefelder haben unter den Wetterbedingungen gelitten. Auch beim Obst zeigen sich die Folgen der anhaltenden Trockenheit. Besonders betroffen ist der Apfel, die mengenmäßig wichtigste Obstart des Landes.

Für die diesjährige Apfelernte wird derzeit ein durchschnittlicher Ertrag von 26,78 Tonnen je Hektar erwartet. Das entspricht einem Rückgang von 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig liegt der Wert knapp 15 Prozent unter demubner-Instituts weisen für den in Baden-Württemberg geernteten Weizen einen durchschnittlichen Rohproteingehalt von 12 Mittel der Jahre 2020 bis 2025.

Die geringeren Erträge stehen damit in engem Zusammenhang mit den außergewöhnlichen Witterungsbedingungen während der Vegetationsperiode. Die frühe Ernte ist ein weiterer Faktor, der die diesjährige Landwirtschaft in Baden-Württemberg prägt.

Weizen mit durchschnittlichem Proteingehalt

Neben der Menge wird auch die Qualität der Ernte untersucht. Erste Analysen des Max-Rubner-Instituts weisen für den in Baden-Württemberg geernteten Weizen einen durchschnittlichen Rohproteingehalt von 12,5 Prozent aus.

Die aktuellen Zahlen sind weiterhin vorläufig. Die Ernte- und Qualitätsermittlung wird mit weiteren Daten ergänzt, sodass sich einzelne Werte noch verändern können.