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Arbeitsmarkt unter Druck: Baden-Württemberg verliert 36.700 Erwerbstätige

Okt. 5, 2026
Pixabay / StartupStockPhotos

In Baden-Württemberg waren im zweiten Quartal 2026 rund 6,36 Millionen Menschen erwerbstätig, 36.700 weniger als ein Jahr zuvor. Während das Produzierende Gewerbe deutlich Arbeitsplätze verlor, legte die Beschäftigung in Teilen des Dienstleistungssektors zu.

Dirk Meyer (kai)

Industrie verzeichnet deutlichen Rückgang

Im Produzierenden Gewerbe sank die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem zweiten Quartal 2025 um 39.100 auf rund 1,83 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent.

Besonders stark war die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe. Dort waren im zweiten Quartal knapp 1,41 Millionen Menschen beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Zahl um 40.600 Erwerbstätige beziehungsweise 2,8 Prozent zurück.

Im Baugewerbe fiel der Rückgang dagegen deutlich geringer aus. Die Zahl der Erwerbstätigen verringerte sich um rund 300 beziehungsweise 0,1 Prozent.

Insgesamt entwickelte sich die Beschäftigung im Südwesten damit etwas schwächer als auf Bundesebene. Deutschlandweit lag der Rückgang im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 bei 0,5 Prozent.

Dienstleistungssektor entwickelt sich uneinheitlich

Anders stellte sich die Lage im Dienstleistungsbereich dar. Dort waren im zweiten Quartal 2026 knapp 4,47 Millionen Menschen erwerbstätig. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht das einem Anstieg von rund 3.700 Personen oder 0,1 Prozent.

Allerdings verlief die Entwicklung innerhalb des Sektors unterschiedlich. In den Bereichen öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Bildung und Gesundheit entstanden rund 22.200 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg dort um 1,2 Prozent.

Dem stand ein Rückgang in den Bereichen Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation gegenüber. Dort sank die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresvergleich um 18.200 Personen oder 1,2 Prozent.

Gesamtzahl der Erwerbstätigen sinkt

Nahezu unverändert blieb die Beschäftigung in den Bereichen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen.

Unter dem Strich ging die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg im zweiten Quartal 2026 um 36.700 Personen beziehungsweise 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zurück. Die Angaben beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“, die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht wurden.

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