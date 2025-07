Fridas Pier: Stuttgarter Partyboot lädt wieder zum Feiern ein

Alexander Kappen

Das Boot liegt in Bad Cannstatt am Ufer des Neckars und hier finden regelmäßig Events statt – wie in einer ganz „normalen“ Eventlocation an Land.

Stuttgart. Am 2. August findet das Neckarfestival auf dem Partyboot statt. Los geht es um 15 Uhr. Der Eintritt kostet von 21 bis 44 Euro.

Frida hieß früher Wilhelm Knipscheer. Ein 60 Jahre alter Frachtkahn, der mit viel Liebe zum Detail von uns zu einem Event- und Clubschiff umgebaut wurde und nun an der alten Kohleverladestelle Gaisburg tief im Stuttgarter Osten seinen neuen Heimathafen gefunden hat.

Zwischen Stahl und Beton, Schiffskran und Förderbändern haben wir unsere Kulturwerft am Neckar verwirklicht.

Öffnungszeiten

Mittwoch:16:00 – 23:00

Donnerstag:16:00 – 23:00

Freitag:16:00 – 05:00

Samstag:16:00 – 05:00

Sonntag:16:00 – 23:00

