Brandserie in Stuttgart geht munter weiter

Eine Schule brannte, ein geparktes Auto und eine Gaststätte – Ursache noch unbekannt. Die mysteriöse Brandserie geht munter weiter – leider !

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Nach einem Seniorenheim im Westen Stuttgarts kam es nun in drei weiteren Fällen zu Feuern mit größerem Schaden.

Mysteriös war auch der Brand eines geparkten Autos in Botnang. In dem vornehmen Wohnort brannte aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Sonntagmorgen (23.06.2024) ein in der Nittelwaldstraße geparkter Pkw Ford Focus. Zeugen meldeten gegen 03.30 Uhr über Notruf einen im Heckbereich brennenden Pkw.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen (13.06.2024) im Heizungskeller einer Schule an der Köstlinstraße ein Feuer ausgebrochen. Eine 56 Jahre alte Mitarbeiterin der Schule hörte gegen 08.10 Uhr den Brandmeldealarm, nahm Brandgeruch wahr und informierte den Hausmeister.

Als dieser nach der Ursache schaute, bemerkte er Rauch im Heizungskeller und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, verletzt wurde niemand. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Es ist nicht klar wie es zum Feuer kam – mysteriös…

Mysteriös auch der folgende Fall: Aus unbekannter Ursache ist am frühen Montagmorgen (10.06.2024) in einer Gaststätte an der Vaihinger Straße ein Brand ausgebrochen. Hausbewohner bemerkten gegen 04.50 Uhr Rauch im Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.