TUI kehrt an die Frankfurter Börse zurück

Der Reisekonzern TUI verabschiedet sich nach vielen Jahren von seiner Wahlheimat London – zumindest, wenn es um den Haupthandelsplatz geht – und kehrt an die Frankfurter Börse zurück. Ganz ohne Eigennutz macht das Unternehmen diesen Schritt natürlich nicht. Wie sich Anleger bereits denken können, geht es dabei um handfeste wirtschaftliche Interessen. Was verspricht sich TUI von diesem Schritt?

Worin liegen die Gründe für den Wechsel?

TUI verspricht sich von dem Wechsel an die deutsche Börse – mit dem sich das Unternehmen von London als Handelsplatz nach einer Dekade verabschiedet – viel. Ein Grund für diese Entscheidung: Das Unternehmen will in den deutschen Index für mittelgroße Unternehmen. Mit dem Ziel MDAX vor Augen ergibt der Wechsel des Handelsplatzes Sinne. Stolz hat die Konzernleitung den Start des Handels über Frankfurt verkündet.

Die Aktie soll – wenn es nach der Führung des Reise-Konzerns geht – bereits ab Juni im MDAX auftauchen und damit unter den großen Reiseunternehmen ein Schwergewicht werden. Der Sprung in den MDax ist aber nur ein Ziel, welches TUI mit dem Wechsel verfolgt. Die Chefetage will:

Kostenstrukturen verbessern (sprich sparen) eine höhere Nachfrage durch diesen Schritt generieren.

Auf lange Sicht will sich das Unternehmen mit diesem Schritt einfach attraktiver machen und die Kurse steigen lassen. Ein spürbarer Vorsprung vor der Konkurrenz. Der Vorstand selbst drückt es natürlich etwas eloquenter aus und spricht von einer Stärkung der eigenen Markenpräsenz.

Hinter der Überlegung, sich von London zu verabschieden, könnte aber noch ein ganz anderes Kalkül stecken. TUI will die eigene Position als europäisches Wertpapier stärken – um so für Anleger aus der EU noch interessanter zu wirken. Hintergrund: Für die Flugrechte schaut die EU genau hin und verlangt, dass Gesellschaften mehrheitlich in Besitz von Eigentümern aus dem Unionsgebiet sind. Klar, dass dieses Ziel mit einem Handelsplatz innerhalb der EU sehr viel einfacher zu erreichen ist.

Exkurs: MDAX vs. DAX 40: Wo liegt der Unterschied?

Tui ist ein Kandidat für den MDAX. Hierbei handelt es sich um die nach Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz 50 größten Unternehmen nach den DAX-Unternehmen. Die Antwort auf die Frage: „Was ist der DAX 40?“ lautet entsprechend: Die 40 Aktiengesellschaften mit der größten Marktkapitalisierung in Deutschland.

Wie können Anleger künftig in TUI investieren?

Wer die Aktie des Konzerns in den letzten Jahren beobachtet hat, dürfte vor allem eine Entwicklung festgestellt haben: Es ging kontinuierlich nach unten. TUI hat auch aufgrund der Corona Pandemie erheblich unter Druck gestanden. Allerdings sieht sich der Konzern teilweise missverstanden, da Aktienkurs und operatives Ergebnis in dessen Augen nur bedingt zusammenpassen.

Anleger setzen in Zukunft direkt auf die Aktie – welche zum Handelsstart in Deutschland auch ein sattes Plus ins Parkett gehämmert hat – und können das Wertpapier auch in Fonds handeln. Unter anderem haben Gesellschaften wie iShares eigene Reise-ETFs aufgelegt. Wenn TUI den Sprung in den MDAX schafft, dürfte sich die Verfügbarkeit noch einmal deutlich verbessern. Zusätzlich sollten risikoaffine Anleger prüfen, ob TUI als Derivat – etwa über CFDs – handelbar ist. In diesem Zusammenhang geht es nicht ohne einen individuellen Check der CFD-Broker.

Was ändert sich mit dem Wechsel?

Aus Anlegersicht hat der Wechsel primär erstmal keine direkten Auswirkungen. Was allerdings passieren kann: Die TUI Aktie steht in Zukunft über eine breite Auswahl an Finanzprodukten zur Verfügung. Und die Handelskosten könnten je nach Preisstruktur des Brokers sinken – einfach, weil die Aktie nicht mehr über Börsen im Ausland gehandelt werden muss – was bei einigen Wertpapierbrokern einfach höhere Orderkosten nach sich zieht. Ob der Einfluss auf die Performance wirklich nachhaltig von diesem Schritt profitiert oder TUI eher auf das Einstandsniveau zurückspringt, bleibt letztlich abzuwarten.

Fazit: TUI kommt wieder nach Deutschland

Einen der größten Reisekonzerne zieht es wieder nach Deutschland. TUI ist bei der Börse in Frankfurt als Haupthandelsplatz eingestiegen – und erhofft sich davon viel. Neben dem Sprung in den MDAX will der Konzern damit das Thema Flugrechte stärken. Ein klares Signal geht damit auch an die Anleger: TUI will durch den Wechsel nach Deutschland Kosten sparen und für Investoren noch einmal interessanter werden.