Wie kann ich online Kunden gewinnen?

Mediamodifier / Pixabay

Mehr Umsatz generieren: Um eine Umsatzsteigerung zu erzielen, verfolgen Unternehmen fortlaufend individuelle Marketing- und Vertriebsstrategien. Dabei müssen potenzielle Neukunden zunächst von den Vorteilen eines Produktes oder einer Dienstleistung überzeugt werden.

Neben der klassischen Kaltakquise bieten sich Start-ups, KMU und Konzernen zahlreiche weitere Möglichkeiten, Interessenten durch den Sales-Funnel zu geleiten und in zufriedene Kunden umzuwandeln. Doch wie gewinnen moderne Unternehmen Kunden? Welche Rolle spielt das Internet bei der Akquise und welche Online-Marketing-Strategie führt zum Erfolg?

Wie gewinne ich schnell Kunden?

Ziel eines jeden Unternehmens ist es, die Anzahl der Kunden zu erhöhen. Die Kundengewinnung stellt demnach einen elementaren Bestandteil des Vertriebes und des Marketings dar. Die Kaltakquise betreiben Unternehmen beispielsweise am Telefon oder auf Messen.

Im Zuge der Digitalisierung erweiterten sich jedoch die Möglichkeiten der Kundengenerierung. So besteht heute die Chance, potenzielle Neukunden im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Gleichzeitig hält sich der Großteil der Menschen in Deutschland vermehrt im Internet auf und begibt sich sogar aktiv auf die Suche nach spezifischen Lösungen.

Wer über eine optimale Internetpräsenz und eine ansprechende und nutzerfreundliche Website verfügt, kann die Aufmerksamkeit von Nutzern gewinnen, die bereit sind, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Der Kaufreiz fällt demnach höher aus als bei der Kaltakquise am Telefon.

Die Voraussetzungen: Das Unternehmen muss über eine professionelle Website verfügen. So signalisiert der Betrieb Seriosität und erleichtert es Interessenten, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Wer auf ein Baukastensystem verzichten möchte, wendet sich an erfahrene Webdesign-Agenturen in Deutschland.

Damit User auf die Website stoßen, muss diese ein hohes Ranking auf Google und Co. erzielen. Unternehmenswebsites, die einen der ersten drei Plätze der Suchergebnisseite 1 auf Google belegen, erzielen eine große Reichweite und erreichen somit deutlich mehr Kunden als Sites, die auf den unteren Plätzen der SERP 1 (Search-Engine-Optimization-Page 1) oder gar auf der SERP 2 ranken. Bei der SERP handelt es sich um die Ergebnisse, die den Nutzern angezeigt werden, wenn diese ein spezifisches Keyword in die Google-Suchmaske eingeben.

Bevor sich Unternehmen der Erstellung einer Online-Marketing-Strategie und der Suchmaschinenoptimierung widmen, gilt es, die Zielgruppe zu definieren. Im B2C-Bereich berücksichtigen Betriebe hier unter anderem Einzugsgebiete, Altersgruppen, das Einkommen, die Sprache, das Konsumverhalten und die Werte. Im B2B-Bereich richtet sich der Fokus beispielsweise auf ökonomische, soziodemografische und psychologische Merkmale sowie Point of Sales.

Kundengewinnung 2.0: Neukunden im Internet generieren

Eine Website gilt bereits seit Jahren nicht mehr ausschließlich als Visitenkarte. Vielmehr lässt sich die eigene Unternehmenswebsite als Online-Schaufenster begreifen. Handelt es sich um eine ansprechend gestaltete Site, die ein hohes Ranking erzielt, gewinnt die Website die Aufmerksamkeit der Internetnutzer.

Von Bedeutung ist, dass das Design der Website auf die Zielgruppe abgestimmt wird. Ein junges Start-up mit einer jungen Zielgruppe sollte deswegen auf ein anderes Design und Wording setzen als ein alteingesessenes IT-Unternehmen, das sachlich auftreten möchte.

Ein Tipp: Webdesign-Agenturen entwickeln maßgeschneiderte Websites, die eine optimale User-Experience gewährleisten und die Chance erhöhen, neue Kunden zu generieren. Sie berücksichtigen die Suchmaschinenoptimierung, greifen auf relevante Keywords zurück und stellen sicher, dass der Google-Bot die Seite positiv bewertet. In der Folge besteht die Möglichkeit, die Markenbekanntheit und die Reichweite zu erhöhen.

Mit der Online-Marketing-Strategie zum Erfolg

Im Marketing gewinnt ein Teilbereich stetig an Bedeutung: das Online-Marketing. In diesem Kontext entwickeln Unternehmen eine Online-Marketing-Strategie mit entsprechenden Maßnahmenplänen. Diese werden mittel- bis langfristig umgesetzt und stetig optimiert. Es handelt sich demnach um keinen abgeschlossenen Prozess, sondern um eine fortlaufende Anpassung der Maßnahmen.

Auf der Website sollten Unternehmen regelmäßig hochwertigen und einzigartigen Content veröffentlichen, um die Reichweite zu erhöhen. Der Content sollte dem Nutzer einen Mehrwert bieten und sich von den Inhalten der Mitbewerber absetzen.

Die gute Nachricht: Alle Werte sind messbar. Das bedeutet, dass Unternehmen zum Beispiel die Websitebesucher ermitteln und daraus Rückschlüsse auf das Verhalten der User ziehen können.

Neben einer einwandfreien Website setzen erfolgreiche Betriebe unter anderem auf Onlinewerbung in Form von Ads, betreiben das E-Mail-Marketing und Affiliate-Marketing und widmen sich dem Suchmaschinenmarketing.

Das Fazit – erfolgreich Akquise betreiben

Selbst das beste Produkt oder die beste Dienstleistung führen zu keiner Umsatzsteigerung, wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, potenzielle Käufer auf sich aufmerksam zu machen. Die gute Nachricht: 67 Millionen Deutsche nutzen das Internet. 33,4 Millionen Deutsche besuchen das Internet mehrmals pro Tag.

Aus diesem Grund setzen erfolgreiche Unternehmen auf eine hohe Internetpräsenz. Sie verfügen über eine maßgeschneiderte, professionelle Website und erzielen hohe Platzierungen in den organischen Suchergebnissen großer Suchmaschinen wie Google.

Die Basis bildet eine umfassende Online-Marketing-Strategie, die wiederum auf der Definition der Zielgruppe fußt. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Strategie fortwährend optimiert wird.

Quelle: Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland | Statista