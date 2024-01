Heizungsmangel in BW: Immer mehr Menschen frieren

Pexels / CC0 / Pixabay

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg können sich in der kalten Jahreszeit keine ausreichende Beheizung ihrer Wohnungen leisten.

Von Dirk Meyer (kai)

Laut den ersten Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2022 gaben rund 633.000 Menschen in Baden-Württemberg an, aus finanziellen Gründen in ihren Wohnungen Temperaturen unterhalb ihrer persönlichen Wohlfühlgrenze zu haben.

Am stärksten betroffen waren Familien mit zwei Erwachsenen und 3 oder mehr Kindern, von denen rund 8,9% angaben, ihre Wohnung aufgrund von Geldmangel nicht angemessen heizen zu können. Fast genauso betroffen waren Alleinerziehende und ihre Kinder (8,7%) sowie Personen in Haushalten mit drei oder mehr Erwachsenen mit Kindern (7,2%).

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Baden-Württemberg betrug der Anteil im Jahr 2022 5,7%. Deutschlandweit lag er mit 6,6% etwas höher. Im Jahr 2021 waren die Anteile in Baden-Württemberg noch bei 2,4% und bundesweit bei 3,3%.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert im Südwesten mehr als verdoppelt und ist damit stärker angestiegen als im Rest des Landes. Dieser Anstieg dürfte hauptsächlich auf die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Lebenshaltungskosten zurückzuführen sein.

In ganz Europa gab fast ein Zehntel (9,3%) der Bevölkerung an, in Haushalten zu leben, in denen die finanziellen Mittel zum Heizen begrenzt waren. Dieses Problem war besonders ausgeprägt in Bulgarien, wo fast ein Viertel der Bevölkerung (22,5%) betroffen war.

Es folgten Zypern (19,2%), Griechenland (18,7%), Portugal und Litauen (jeweils 17,5%). Der Anteil war im Jahr 2022 am niedrigsten in Finnland (1,4%), Luxemburg (2,1%) und Slowenien (2,6%).