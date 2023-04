83. Stuttgarter Frühlingsfest: Die besten Wasen-Partys

Wir haben einmal die spannendsten Feiern zusammengetragen

In drei Wochen geht es los: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest 2023 steht der Großteil der Buden und Zelte bereits.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Es gibt viele Festzelte auf dem Frühlingsfest: Hier findet ein Feierprogramm statt, wir haben einmal die besten Motto-Parties für Euch zusammengetragen:

25.04 und 2.05.: „Dasding“-Wasenparty im Festzelt Wasenwirt (hier hat der Reporter auf dem Volksfest 2022 noch Partyfotos gemacht): Mit dabei ist die Partyband „Die Grafenberger“ und ein DJ des Radiosenders „Dasding“. Bis 16 Uhr gibt es zwei Maß Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier zum Preis von einem.

26.04.: Partygipfel im Festzelt Königsalm: Dafür kommen unter anderem Geier Sturzflug, Almklausi, Ricardo Marinello und Olaf Henning auf das Stuttgarter Frühlingsfest 2023.

27.04.: Night of the Students: Wieder im Wasenwirt – bereits ausverkauft aber eventuell kann man noch mit Glück am besagten Abend reinkommen.

29.04.,06.05.,13.05.: SWR3-Wasenparty: An drei Terminen steigt die beliebte SWR3-Wasenparty im Festzelt zum Wasenwirt: Am 29. April, am 6. Mai und am 13. Mai. Bei allen drei Events sind DJ Michael Leupold vom SWR3 und „Die Grafenberger“ am Start.

Rund 250 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute werden erwartet.

Vom 22. April bis 14. Mai geht es auf dem Stuttgarter Frühlingsfest 2023 rund. Mehr Infos wie immer im Netz