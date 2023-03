Kindertageseinrichtungen 70 % mehr Personal seit 2012

Die Anzahl der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen Baden-Württembergs hat am Stichtag 1. März 2022 mit 119 681 Personen einen neuen Höchststand erreicht.

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes waren davon 3 072 (3 %) Personen ausschließlich im Bereich Verwaltung und Einrichtungsleitung, 13 067 (11 %) im Bereich Hauswirtschaft und Technik sowie 103 542 (87 %) als pädagogisches Personal tätig.

Beim pädagogischen Personal ist eine Steigerung von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr und von 70,2 % seit dem Jahr 2012 zu verzeichnen. Der Anteil an Männern beim pädagogischen Personal in Kindertageseinrichtungen war 2022 mit 6,7 % gering.

Doch das Berufsfeld wird für Männer allmählich attraktiver (Anteil 2012: 3,2 %). Während 2012 noch 1 942 Männer in den Kindertageseinrichtungen Baden-Württembergs pädagogisch tätig waren, waren es im März 2022 bereits 6 904.

Ein Blick auf die Berufsausbildungsabschlüsse des pädagogischen Personals am 1. März 2022 im Vergleich zum Jahr 2012 zeigt, dass der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher von 73 % auf 64 % gesunken ist. Diese stellten jedoch weiterhin den mit Abstand größten Teil des pädagogischen Personals.

Während bei dem Anteil an qualifizierten Fachkräften eine Abnahme zu beobachten ist, ist sowohl beim Anteil der Hochschulabschlüsse (2012: 4 %; 2022: 6 %) als auch bei dem der Auszubildenden und somit zukünftigen Fachkräften (2012: 5 %; 2022: 10 %) ein deutlicher Anstieg erkennbar. Der Anteil an Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung am pädagogischen Personal ist hingegen bei rund 3 % in etwa konstant geblieben.

Die Personalstruktur in den Kindertageseinrichtungen unterscheidet sich in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs zum Teil deutlich.

Kita Männeranteil im Stadtkreis Freiburg mit 16 % landesweit am höchsten

Der Männeranteil beim pädagogischen Personal in Kindertageseinrichtungen ist in Stadtkreisen wie Freiburg i. B. (16,2 %) oder Karlsruhe (14,3 %) deutlich höher als in ländlicheren Kreisen wie Freudenstadt (2,1 %) oder Tuttlingen (2,7 %).

Auch bei der Betrachtung des pädagogischen Personals mit Hochschulabschluss ist erkennbar, dass Stadtkreise wie Freiburg i. B. (17,8 %) oder Heidelberg (13,3 %) höhere Anteile aufweisen als ländlichere Kreise wie Tuttlingen (1,7 %) und der Zollernalbkreis (2,1 %).