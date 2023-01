Hunderte Kilo Marihuana kamen mit der Post

Raum Stuttgart: Sieben Festnahmen von Beteiligten des Drogenschmuggels per Paket

Der Hauptverdächtige kommt aus Stuttgart – die Drogen aus Spanien.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Sieben Männer sollen am Drogenschmuggel beteiligt sein. Seit April 2022 sollen 43 Marihuana-Sendungen in Empfang genommen worden sein. Ein 24-Jähriger half ihm wohl beim Abholen der Drogenpakete aus Spanien. Das Marihuana kam in gewöhnlichen Postpaketen.

Die anderen fünf Beteiligten im Alter von 19 bis 47 Jahren kümmerten sich laut Anklage um das Eintreiben von Drogengeldern in Deutschland und die Bezahlung der spanischen Cannabis-Pakete.

Anfang des Jahres kam der Zoll den Männern auf die Schliche wohl durch das Öffnen eines „verdächtigen“ Paketes vermutet der ehemalige Gerichtsreporter und Autor des Artikels. Der Zoll durchsuchte mehrere Wohnungen in Stuttgart und heute sitzen zwei der festgenommenen sieben Männer noch in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen fanden Ermittler einen fünfstellige Bargeldsumme sowie eine Geldzählmaschine, 300 Gramm Marihuana und zwei Schreckschusswaffen. Die Polizeibeamten fanden zudem Verpackungsmaterialien für den Weiterverkauf des Marihuanas. Eine Menge Beweise also für den organisierten Drogenhandels.